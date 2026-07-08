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Szakács István a Magyar Nemzetnek: Úgy éreztem, a rendőrök nyomás alá akartak helyezni

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Patkány aljanép! Remélem, megigazították a fogsorát! – gyomorforgatóan lelkendeznek a Telex és 444 rajongói a jobboldali blogger meghurcolásán

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Szerda hajnalban rendőrök jelentek meg Szakács István otthonában, majd rövid házkutatást követően elvitték a jobboldali bloggert – számolt be a történtekről a felesége. A Telex és a 444 Facebook-oldalán megjelent hír alatt több kommentelő kárörömmel, gúnyolódással és durva sértésekkel reagált az ügyre. Volt, aki „szebb történetként” ünnepelte a történteket, más börtönnel, veréssel vagy éppen „patkány aljanéppel” viccelődött.

Magyar Nemzet
2026. 07. 08. 11:21
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Fotó: Facebook/444

Egy kommentben az szerepelt: 

Nyugi! Csak fogorvoshoz vitték

 – a megjegyzésre nem kevés nevető emojival reagáltak. Egy másik hozzászóló azt írta: „Letartóztatták. Előzetesben ül egy fogorvosi rendelőben (remélem).” Más pedig Szakács István korábbi, Karsai Dáviddal kapcsolatos mondatára utalva azt írta: „ezért bevarrnám egy évre a börtönbe.”

A kommentek között olyan megjegyzések is feltűntek, amelyek Szakács István környezetét és politikai oldalát is támadták. Egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Napestig lehetne sorolni ennek a kártékony embernek az eddigi »munkáját«”, majd azt írta, reméli, hogy „játszópajtása” is követi majd. Más azt kérdezte gúnyosan: „Lehet, besoroznák az ukrán frontra?” Egy újabb kommentelő pedig azt írta: „Hoppika, de megszokták, hogy következmények nélkül hányhatnak mindent.” Miközben a rendőrségi eljárás részletei önmagukban is közérdeklődésre tarthatnak számot, a 444 kommentszekciójában számos hozzászóló már kész ítéletként kezelte a történteket, és gúnyosan ünnepelte Szakács István meghurcolását.

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