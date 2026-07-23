Rekordközeli érdeklődés mellett hirdetik ki a felvételi ponthatárokat csütörtök este

Este nyolc órakor minden kiderül

Az eredményeket este nyolc órától a Felvi.hu rendszerében lehet megtekinteni, emellett azok a jelentkezők, akik megadták mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak a felvételi döntésről. A ponthatárok kihirdetésének estéje évek óta közösségi eseménnyé vált:

országszerte rendezik meg a Pont Ott Partikat, ahol a diákok együtt követhetik az eredményhirdetést. Budapesten és több nagy egyetemi városban – köztük Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Győrben – is szerveznek ilyen programokat, ahol sokan családtagjaikkal és barátaikkal együtt várják a sorsdöntő pillanatot.

A rekordközeli jelentkezőszám miatt az idei ponthatárhirdetésre minden eddiginél nagyobb figyelem irányul. A következő órákban több tízezer fiatal számára eldől, hogy szeptembertől hol folytathatja tanulmányait, milyen pályán indulhat el, és sikerült-e megvalósítania azt a célt, amelyért az elmúlt években dolgozott. A ponthatárok kihirdetése nem csupán egy adminisztratív lépés a felvételi eljárásban, hanem sokak számára egy új életszakasz kezdetét jelenti.