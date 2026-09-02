„Már nem Ablak-Zsiráfból, hanem Csipkejózsikából tanulnak olvasni” – Dühös kommentáradat érkezett a kormány posztjára

Akadt aki annak fényében visszatetszőnek találta a kormány jókívánságait, hogy mindeközben a Tisza önkényuralmi rendszert épít. – A jóságos Sztálin visszaadta a gyerekeknek a labdáját. Pedig közéjük is lövethetett volna… Ez tőletek kb. ilyen! – mutatott rá Szabolcs.

Volt aki egyszerűen ízléstelennek tartotta, hogy Magyar Péterék számos társadalmi csoportot kihagytak a bejegyzésükből: „Igen és a karbantartóknak, takarítóknak, portásoknak, gazdaságisoknak..... csak mondom. Ők is a rendszerben vannak…”.

Egy további kommentelő úgy vélte, hogy a jövőben megszűnik a minden diák számára ingyenes tankönyv, az Erika nevű felhasználó pedig egyenesen Lannert Judit oktatási miniszter lemondását követelte.