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„Már nem Ablak-Zsiráfból, hanem Csipkejózsikából tanulnak olvasni” – Dühös kommentáradat érkezett a kormány posztjára

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Finoman szólva ezúttal sem aratott osztatlan sikert a kormány pozitívnak szánt üzenete a saját Facebook-oldalán. A tanévkezdés alkalmából közzétett jókívánságokra dühös és gúnyos hozzászólások sora érkezett: a kommentelők többek között a beígértnél kevesebb családnak járó iskolakezdési támogatást és az oktatásban dolgozóknak ígért béremelés elmaradását kérték számon Magyar Péteréken.

Kárpáti András
2026. 09. 02. 5:10
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Akadt aki annak fényében visszatetszőnek találta a kormány jókívánságait, hogy mindeközben a Tisza önkényuralmi rendszert épít. – A jóságos Sztálin visszaadta a gyerekeknek a labdáját. Pedig közéjük is lövethetett volna… Ez tőletek kb. ilyen! – mutatott rá Szabolcs. 

 

Volt aki egyszerűen ízléstelennek tartotta, hogy Magyar Péterék számos társadalmi csoportot kihagytak a bejegyzésükből: „Igen és a karbantartóknak, takarítóknak, portásoknak, gazdaságisoknak..... csak mondom. Ők is a rendszerben vannak…”. 

 

Egy további kommentelő úgy vélte, hogy a jövőben megszűnik a minden diák számára ingyenes tankönyv, az Erika nevű felhasználó pedig egyenesen Lannert Judit oktatási miniszter lemondását követelte.

 

 

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