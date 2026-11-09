Három férfit és egy nőt fogtak el abban az ügyben, amelyben Orbán Áron is érintett lehet

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Két helyszínen a Terrorelhárítási Központ segítségét is igénybe vették.

Gidró Kriszta
2026. 11. 09. 18:05
NNI NVVH nyomozás elfogás embercsempészés
Négy helyszínen tartottak házkutatást az NNI és az NVVH munkatársai abban az ügyben, amelyben Orbán Áron is érintett Forrás: police.hu

Az NNI a nőt és mind a három férfit anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja. A kihallgatások és a helyszíni nyomozati cselekmények még jelenleg is zajlanak. Az NNI valamennyi gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tervez.  

Az NVVH egy férfit gyanúsított meg felbújtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel.

A Tiszás ügynökbotrányról akarják elterelni a figyelmet Magyar Péterék

Mint megírtuk, az ügy egyik érintettje Orbán Viktor öccse. A Fidesz elnöke közösségi oldalán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért. A leszámolás a figyelemelterelés eszköze. Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép. Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

– írta Orbán Viktor.

Megírtuk azt is, hogy Magyar Péter házimédiája úgy számolt be az ügyről a hatóság közleményére hivatkozva, hogy az csak négy perccel a Kontroll cikke után jelent meg a police.hu oldalon, a Kontroll Facebook-oldalára pedig még annál is hamarabb került ki egy poszt. Magyar Péter a Kontroll cikkére hivatkozva azt írta közösségi oldalán, hogy őrizetbe vették Orbán Áront, holott őrizetbe vételről nem írt a Kontroll, de ilyet a NNI közleménye sem tartalmazott.

Amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit

A parlament ülésén Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor valami politikai problémát jelent Magyar Péternek, akkor mindig elvisznek valakit. Az ilyen esetek pedig mindig azonos forgatókönyv szerint zajlanak, ami úgy kezdődik, hogy a miniszterelnök sajtóértesülésekre hivatkozva közzéteszi az információt a Facebookon.

Kiszelly Zoltán politológus úgy véli, a korrupció felszámolásának ígérete az elszámoltatás aranyfedezeteként szolgál a Tisza Párt számára. Kiszelly úgy látja, a látványos letartóztatásokkal ideig-óráig el lehet terelni a figyelmet a gyakorlati ígéretek teljesítéséről, ám ezeknek az akcióknak egyre rövidebb ideig tart a politikai hatásuk.

 

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