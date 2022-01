A kínai kriptovezér Musk és Bezos babérjaira pályázik

A Binance azt írja Csaoról, hogy 2013-ban egy pókerparti során ismerkedett meg a bitcoinnal, és úgy döntött, hogy mindent erre tesz fel. Még a lakását is eladta, hogy bitcoint vásárolhasson az érte kapott pénzből – olvasható a Vg.hu cikkében.

Mint világszerte sok más tőzsde, a Binance is jelentős szabályozási problémákkal szembesült az elmúlt hónapokban. Az Egyesült Királyságban egyenesen betiltották a kriptotőzsdéket, és több más országban is jelentős korlátozásokat vezettek be.

Az erősebb szabályozás valójában pozitív jele annak, hogy egy iparág érik. Ez alapot teremthet ahhoz, hogy a lakosság szélesebb köre is jobban megbízzon a virtuális valutákban

– osztotta meg gondolatait Csangpeng Csao.

