A Naprendszer kialakulásának éveit kutatja az űrteleszkóp

Az elmúlt években már több űrszonda is elrepült ezek mellett az égitestek mellett, azonban csak rövid ideig tudták megfigyelni őket, ezért is indították el az új programot, melynek során a James Webb űrteleszkóp infravörös kameráival a szakértők hosszabb ideig is tanulmányozhatják az ott található objektumokat.

A tudósok azt remélik, hogy az adatok elemzésével megismerhetik a Naprendszer kialakulásának az éveit.

Jonathan Lunine csillagász elmondta, hogy ezek az objektumok feltehetően már több milliárd éve léteznek. „Ezek az égitestek a Naprendszer kialakulásának a temetőjében vannak” – fogalmazott.

Az űrteleszkóp a kentauroknak is nevezett objektumokat is tanulmányozni fogja, amik olyan korábbi Kuiper-övi égitestek, amelyek pályája módosult, közelebb kerültek a Naphoz, és a Jupiter valamint a Neptunusz között telepedtek le. Az egyik ilyen égitest például a Neptunusz Triton nevű holdja is.

Az űrteleszkópot tavaly decemberben indították útnak, várhatóan idén nyáron válik teljesen működőképessé, és kezdheti meg kutatómunkáját.

Borítókép: A Plútó ködrétegei (Fotó: MTI/EPA/NASA/JHUAPL/SwRI)