Az FBI részben fedett ügynökökön keresztül begyűjtött bűnjelei szerint a programozni autodidakta módon megtanult orvos két termékkel rendelkezik, az egyik a Jigsaw v2 zsarolóvírus, a másik pedig a testre szabott zsarolóvírusok készítésére alkalmas Thanos építőszoftver. Az előbbit havi 500-800 dollárért licenceli az érdeklődőknek, míg az utóbbi esetében százalékot szed az ügyfelei által sikeresen megzsarolt áldozatok által kifizetett váltságdíjból.

A francia és venezuelai állampolgársággal is rendelkező Gonzalez lebuktatása állítólag nem volt nehéz: ugyan a kártevője racionális minőségűnek bizonyult, de a keresetkiegészítésével kapcsolatos kommunikációra a Jabber csevegőt és egy Gmail-fiókot használ, az utóbbi címében még a neve is benne van. A Floridában élő testvére is bizonyítékot szolgáltatott ellene, a kérdéses e-mail-címet használja a vádlottal való kapcsolattartásra.