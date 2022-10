Közösségi médiás funkciót vezet be a legnépszerűbb videómegosztó portál

Újabb lépést tesz a közösségi médiás aspektusának erősítése érdekében a YouTube, megkezdi a kukacjeles említés bekapcsolását a videómegosztón. Ezt az elképzelést a Twitter vezette be a köztudatba, az írásos bejegyzések esetén a @felhasználónév begépelésével könnyen becímkézhetőek más felhasználók az írásos kommunikáció során, az említésükről értesítést kapnak az érintettek.

Először a csatornák kapnak kukacos felhasználónevet, később pedig a nézők is említhetővé válnak az írásos bejegyzésekben (Fotó : YouTube)

A YouTube hullámokban vezeti be az újdonságot, első körben a csatornák kapnak majd a címkézésre használható nevet, később pedig a csatorna nélküli nézőkhöz is eljut az újdonság. Az említési módszer a kommentekben, a közösségi bejegyzésekben, továbbá a videók leírásaiban is használható lesz, az automatikusan generált azonosítójukat megváltoztathatják majd a felhasználók.

Egyelőre nem világos, hogy a YouTube milyen lehetőségeket biztosít majd az említéses rendszerrel való esetleges visszaélések csökkentése érdekében, ám a cégnek még az alkotókat a hozzászólásokban megszemélyesíteni próbáló csalókkal sem sikerült mit kezdenie, így szenzációra jobb nem számítani ezen a téren.

