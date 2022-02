Kiderül, hogy a kefír vagy a joghurt az egészségesebb

A joghurt semlegesebb ízű, míg a kefir karakteresebb, savanykásabb, szénsavasabb. A kefirt akár meg is ihatjuk, míg a joghurtot inkább kanállal fogyasztják, sőt akár tejföl helyett is bevethető, és a süteménybe is bátran tehetjük. A kefir savanykás íze és folyékonyabb állaga miatt ezekre kevésbé alkalmas.

DE MI A HELYZET A TÁPLÁLKOZÁSTANI ÉRTÉKÜKKEL?

Tekintve, hogy hasonló, ráadásul hasonlóan értékes élelmiszerekről van szó, számos közös tulajdonságuk van, de van néhány olyan dolog is, amiben eltérnek.

Sokszor elég, ha az íz dönt abban, melyiket választjuk, hiszen mindkét tejtermék rendkívül egészséges. A sima kefir egycsészényi adagjában nyolc gramm fehérje van, míg ugyanennyi sima joghurtban hat gramm. A szénhidráttartalmuk is csaknem azonos, egycsészényi kefir kilenc, egy csészényi joghurt tíz grammot tartalmaz ebből az alapvető tápanyagból. Mivel azonban a kefirben élesztőgombák is vannak, a kefir probiotikus hatása erőteljesebb, akár háromszor annyi probiotikus hatású baktérium is lehet benne, mint a joghurtban. Kalciumban is gazdagabb, adagonként 300 milligramm van benne, míg egy adag joghurt 180 milligrammot tartalmaz.

A-vitaminból egy adag kefir 300 mikrogrammal, egy adag joghurt pedig 230 mikrogrammal látja el szervezetetünket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)