Ókori sporteszköz, amellyel kiválthatók a súlyzós és kettlebelledzések

Már az ókorban is használták

Már az ókori görögök is használták a medicinlabda elődjének tekinthető, homokkal megtöltött, állatbőrből készült sporteszközt, amelyet állítólag Hippokratész is előszeretettel javasolt és alkalmazott a sérülések kezelésére. Márpedig ha valami több mint kétezer éven át fennmarad, és mások mellett a gladiátorok, a testnevelő tanárok, a katonák és a sportolók is gyakran edzettek (edzenek) vele, az bizonyára nem véletlen – és önmagában is nyomós érv a medicinlabda mellett – olvasható a CsupaSport cikkében.