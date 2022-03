Három gyakori mosási hiba, amit sokan elkövetnek

2. Szódabikarbóna

Nagy hiba, ha nem alkalmazzuk mosás során a szódabikarbónát. A háztartás egyéb részein is rendkívül hasznos por ugyanis dezodorként működik a mosógépben, ráadásul a kellemetlen szagok semlegesítése mellett a makacs foltok eltávolításában, és a gép tisztántartásában is óriási segítséget nyújt. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben kiváltja a költséges mosószeradalékokat – olvasható a Borsonline.hu cikkében.

3. Hőmérséklet

Minden ruhadarab, sőt minden mosni kívánt anyagon megtalálható a címke, amit sokan sokszor figyelmen kívül hagynak.Az apró kezelési tájékoztató tartalmazza azt is, hogy egy-egy darabot milyen hőfokon moshatunk.Ha elveszett, vagy olvashatatlan az útmutató, vegyük figyelembe, hogy a színes anyagokat általában alacsonyabb, míg a fehéreket magasabb hőmérsékleten kell mosni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)