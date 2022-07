Országszerte öt helyszínen várják a látogatókat a Libegők éjszakájára

Mátraszentistvánban, a Síparkban 11 órától este fél kilencig lehet utazni a libegővel, és kerékpárszállításra is lehetőség nyílik. Vezetett túrán is részt vehetnek a látogatók Demecs Norbival, de street food ételekkel is készülnek a szervezők. A túrára a Demecs Norbi túrái oldalon lehet regisztrálni és bejelentkezni.

Eplényben, a Vibe Parkban reggel kilenc órától éjfélig jár a felvonó és hosszabban lesznek nyitva a vendéglátó egységek is.

A Lillafüredi Libegőpark reggel tíz órától este tíz óráig tart nyitva. Emellett lesz a hegyállomásról induló segway naplementetúra, a Bükkről szóló fotókiállítás, a gyerekeket pedig faszénen sütött kürtőskalács, lufihajtogató bohóc és arcfestés is várja.

Sástó-Kőbányán az Oxygen Adrenalin Park a Libegők éjszakáján a szokásos nyitvatartás szerint, reggel kilenc órától este hétig tart nyitva, a libegő pedig meghosszabbítva, éjfélig üzemel. Elővételes jegyvásárlásra nincs lehetőség, a libegő alsó, illetve felső állomása mellett működő pénztár éjjel fél 12-ig tart nyitva.

Sátoraljaújhelyen, a Zemplén Kalandparkban a libegő továbbra is átépítés alatt áll, a bobpálya aznap éjfélig üzemel – olvasható az esemény honlapján.

Borítókép: Utasok az Eplényi Libegőn 2018. július 28-án, az első Libegők éjszakája nevű rendezvényen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)