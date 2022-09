Drámaian csökkenhet a férfi termékenység a kor előrehaladtával

Az okok abban keresendők, hogy a legtöbben úgy gondolják, hogy a férfiak számára az idő nem tényező, ha gyermekvállalásról van szó: gondoljunk csak Mick Jaggerre, akinek hetvenhárom éves korában még született gyermeke. A Rolling Stones frontemberét gyakran említik ezen érvelés megerősítésére, ám a valóságban a férfiaknak is sok mindent szem előtt kell tartaniuk, amikor termékenységükről és családalapításról van szó.

Az egyedülálló lét az egyik fő oka annak, hogy a férfiak és a nők miért nem tudnak gyermeket vállalni a számukra ideális időben. Később pedig csökken a férfi termékenység (Fotó: Pexels)

Kitolódó családalapítás

Az elmúlt évtizedekben fokozatos elmozdulást tapasztaltunk a szülővé válás időbeli kitolására. Angliában és Walesben a férfiaknak és a nőknek is később születnek gyermekeik, mint a történelem során valaha:

a férfiaknál a gyermekvállalás átlagéletkora 34 év, ez a szám pedig a 70-es évek közepén még 29 év volt.

A jelenségnek több, összetett oka van. A fiatalok számára egyre nehezebb a lakásvásárlás és a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet sem segít egy család egzisztenciájának megalapozására, emellett pedig gyökeresen megváltoztak az emberek randevúzási és kapcsolatépítési szokásai. Mind a nők, mind pedig a férfiak tovább maradnak az oktatásban, és tovább tart a karrier kialakítása, mint például az említett hetvenes években, emellett ráadásul úgy tűnik, hogy az emberek nagyobb késztetést éreznek a gyermekvállalásra olyan időszakban, amikor a lehető legjobb életkezdést adhatják nekik.

A kitolódó gyermekvállalással a nagyszülők nevelésben betöltött szerepe is csökken (Fotó: Pexels)

Miképpen érhető el a férfi termékenység növelése?

Míg egyeseknek könnyedén összejön a kívánt terhesség a harmincas, negyvenes, vagy akár idősebb korban, mások viszont nehézségekkel küzdhetnek. Gyakori tévhit, hogy csak a nők szembesülnek termékenységi kihívásokkal a kor előrehaladtával, ám egyre több bizonyíték utal arra, hogy az életkor a férfiak termékenységét is befolyásolja – körülbelül negyven éves kortól. Kimutatták, hogy az életkor negatívan befolyásolja a spermiumok minőségét, csökkenti a termékenységet, és nagyobb a vetélés és a gyermek egészségügyi állapotának – különösen az autizmus, a skizofrénia, a bipoláris zavar és a gyermekkori leukémia – valószínűsége. Minderről sajnos ritkán hallunk, ezért a férfiak gyakran nincsenek tudatában annak, hogy termékenységük csökkenhet, ahogy öregszenek – és noha mindez nem ok a pánikra, fontos lenne tisztában lenni vele gyermekvállalás előtt.

Tehát mit lehet tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb esély legyen egy egészséges gyermek megszületésére?

Néhány tényezőt figyelembe kell venni. Az első az életmód. A kutatások azt mutatják, hogy számos különböző életmódbeli tényező befolyásolhatja a férfi termékenységét: kerülni kell például a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást, valamint fontos az egészséges táplálkozás és testtömeg index is az egészséges sperma és a termékenység szempontjából. Már tinédzser kortól nem ártana mindezen elgondolkodni, és kerülni továbbá például a szűk fehérneműket, a drogok és a szteroidok használatát is.

A férfiak termékenységének vizsgálata mellett más is fontos?

Másik fontos tényező az életkor: egy férfi ideális esetben még azelőtt szeretne gyermeket vállalni, hogy a „termékenységi idősödés” problémát jelentene számára – azaz mielőtt az életkora befolyásolná a fogamzás esélyét vagy jövendő gyermeke jólétét és egészségét. Bár sokan úgy gondolják, hogy a férfiak akármeddig várhatnak, a kései gyermekvállalás komoly kockázatokkal is járhat, ezért lehet fontos, hogy egyre több fiatal férfi elkezdjen gondolkodni azon, hogy akar-e gyereket, mikor és milyen körülmények között, ezeket az terveket pedig építse be az életvitelébe. Az egyedülálló lét az egyik fő oka annak, hogy a férfiak és a nők miért nem tudnak gyermeket vállalni a számukra ideális időben és miért maradnak egyesek gyermektelenek még akkor is, ha családot szeretnének.

Az inverse.com megállapítása szerint fontos lenne tehát, hogy már a fiatal férfiak is szem előtt tartsák az apaság kérdését, amikor a randevúk és a kapcsolatok között navigál, hiszen mind a megállapodás elkerülése, mind pedig a nem megfelelő partnerrel eltöltött túl hosszú idő is befolyásolhatja mindkét fél esélyeit arra, hogy megtalálja a megfelelő személyt, akivel a jövőben gyermeket vállalhat.

A családalapítást halogatók jellemzően attól tartanak, hogy az egyedülálló élet örömeit nem múlhatja más felül az életükben (Fotó: Pexels)

A termékenység kérdése nem egy személyen múlik: figyelembe kell venni a partner életkorát és adottságait, amikor egy pár gyermeket tervez, és mivel a nők termékenysége gyorsabban csökken, mint a férfiaké, így fontos őszintén beszélni arról, hogy a felek szeretnének-e szülők lenni, és mikor tervezik mindezt, hogy elkerüljék a jövőbeni vitákat és csalódásokat. A termékenységi vizsgálatok és a termékenység növelését célzó technológiák egyre fejlettebbek: az esély arra, hogy a párok közép- és idősebb korban szülőkké váljanak, egyre nő. A peték lefagyasztásának gyakorlata gyors ütemben terjedő jelenség, egyesek szerint a spermiumok lefagyasztása fiatalabb felnőttkorban szintén segíthet a férfiaknak abban, hogy később gyermeket nemzzenek a legjobb minőségű spermiumok felhasználásával. Az orvostudomány és a technológia azonban csupán lehetőséget biztosít: a gyermekvállalásról való korai gondolkodást és tervezést nem váltja ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)