A Holdon akarnak növényt termeszteni ausztrál kutatók

A növények meghonosításának lehetőségét vizsgálják

A Lunaria One ausztrál űrkutatási start-up cég pénteken indította el azt a kísérleti projektet, amely azt akarja kideríteni, hogy lehet-e növényt termeszteni a Hold felszínén. Hosszú távon olyan növények meghonosítása a cél, amelyek élelmiszert, gyógyszert és oxigént biztosítanának az emberi élet megteremtéséhez a Holdon – számolt be róla a Citynews.com.au canberrai hírportál.

Caitlin Byrt, az ANU Biológiai Kutatóintézetének és Űrkutató Intézetének tudósa rendkívüli lehetőséget lát a küldetésben,

mivel a kísérlet meghatározhatja, hogy milyen növények képesek elviselni a Holdon lévő szélsőséges feltételeket.

Byrt arra is rámutatott, hogy a Holdon végzendő kísérlet tapasztalatait később földi körülmények között is alkalmazni lehet az élelmiszer-termelésben, hiszen a Földön is komoly gondokat okoz a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás.