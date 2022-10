Gyógynövények, melyek mindig legyenek otthon az őszi hónapokban + videó

Csipkebogyó

A csipkebogyó az egyik legismertebb gyógyhatású áltermés, felhasználásának magas vitamintartalma miatt hagyománya van.

A termésből készült tea, lekvár és a szörp is erősíti a szervezet ellenálló képességét, csökkenti a magas vérnyomást, de az emésztésre gyakorolt jótékony hatása is ismert,

valamint teával akár a szájban lévő gyulladásokat, csipkebogyóolajjal pedig a bőr gyulladásait is enyhíthetjük.

Fekete bodza

A festőbodzaként is ismert növény termése szintén rendkívül sokféleképpen felhasználható, lekvár, szörp, pálinka és gyógyszer is készül belőle. Virága és termése is sokrétűen használható.

Arra viszont különösen ügyelni kell, hogy nyersen ne fogyasszuk, hanem kizárólag főve, hiszen mérgező. Ha viszont nem nyersen fogyasztjuk, tisztító és gyógyhatású, izzasztó és vízhajtó, segít a megfázásos megbetegedésekből való mielőbbi kigyógyulásban.