Viktor Orbán : Nous avons investi des années entières dans la construction de l’amitié serbo-magyare

Votre président et moi-même avons consacré de longues années à construire l’amitié serbo-magyare. C’est là une approche complètement neuve, qui n’est pas exempte de difficultés, mais je pense que nous avons convaincu la majorité des Hongrois et des Serbes de ce que le chemin menant vers l’avenir passe par une coopération de nos deux pays.

A propos d’Aleksandar Vučić, il a affirmé :

Je suis un homme à qui la chance a souri quand j’ai trouvé à ces fins un partenaire en la personne du président serbe : un homme qui, plutôt que de se répandre en paroles, agit. Ayant, en tout, occupé mes fonctions actuelles pendant seize ans, j’ai eu l’occasion d’apprendre qu’il y a beaucoup de gens qui ne font que parler sans arrêt d’amitié et de coopération, mais qui ne font rien. Or voici maintenant un président doué de beaucoup d’exactitude, de beaucoup de résolution, et qui agit. Nous lui sommes très reconnaissants.

Le Premier ministre a aussi rappelé que, sans l’établissement de ces relations Nord-Sud entre nos deux pays, nous nous retrouverions isolés.

Telle est ma conviction personnelle : si nos deux pays sont capables de coopérer, nous aborderons l’avenir avec de meilleures chances.

Photo: Viktor Orbán et Aleksandar Vucic (Photo: Hungarian Prime Minister's Press Office/Benko Vivien Cher)