Gazdasági nagydíjat kapott Szijjártó Péter

A Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj nagydíj fokozatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, míg junior fokozatát Farkas Dezső vállalkozó vette át a jegybank elnökétől – közölte a Magyar Nemzeti Bank. A díjakat olyan kiemelkedő szakemberek számára ítélik oda, akik hozzájárulnak a fiatal generációk tehetséggondozásához, pénzügyi tudatosságra neveléséhez.

Matolcsy György, a jegybank elnöke a közlemény szerint a díjátadón kiemelte: Szijjártó Péter áldozatos munkájának köszönhetően az országhatárokon átívelő oktatási kapcsolatok erősödtek, ezáltal kiszélesedtek a jövő tehetségeinek lehetőségei. A nagydíj kézhezvételekor a miniszter rámutatott, hogy a tárca, valamint a nemzeti bank együttműködése komoly segítséget jelent a sikeres külgazdasági kapcsolatok elérésében.

A junior díj nyertese Farkas Dezső vállalkozó, Köztársasági Ösztöndíj-nyertes, a Babson College MBA-programjának tanulója, aki háromezer jelentkezőből a felvett húsz diák közé egyetlen magyarként került be. Emellett a Jövőt Építők Generációja Egyesület (JÉG) alapítója is, melynek missziója a tehetséges és fejlődni vágyó fiatalok felkutatása és támogatása. Az ünnepélyes díjátadót követően bemutatták a Nagy pénzkönyvet is.

A Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapította, amelynek gondozását a Magyar Nemzeti Bank 2019-ben vette át, és az idén állami díjként újraalapította.

Borítókép: Matolcsy György adta át Szijjártó Péter és Farkas Dezső díját (Fotó: MTI/KKM)