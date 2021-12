Bécs helyett Budapestet választanák a szilveszterezők

Jelentős veszteséget okoz az este tíz órától elrendelt szilveszteri záróra az osztrák turizmusnak, emiatt folyamatosan tiltakozásuknak adnak hangot a programlemondásokkal küszködő szolgáltatók – hívta fel a figyelmet a GD Consulting bécsi tanácsadó iroda vezetője, aki korábban turisztikai külképviselet-vezető volt az osztrák fővárosban.

Kovács Balázs lapunknak vázolta: idén úgy határozott az ausztriai járványügyi operatív törzs, hogy

december 31-én, az óévbúcsúztatás éjszakáján nem maradhatnak éjfélig vagy másnap hajnalig nyitva a szórakozó- és vendéglátóhelyek, hanem már 22 órakor be kell zárniuk, ekkortól kijárási tilalom van érvényben.

A szabályok szerint a vendéglátóhelyekre, fogadókba az oltott és a gyógyultsági igazolással rendelkező vendégek térhetnek be és maradhatnak helyben fogyasztásra, míg az oltatlanokat csak ételrendelés esetén, a vacsora átvételére engedik be. Éjszakánként sehol nem lehet nyitva konyha, büfé, míg nyilvános bulit kijelölt ülőhelyek nélkül csak maximum 25 főig tarthatnak a sógoroknál. A helyek kiosztása esetén maximum ötszáz fő jöhet össze mulatozni, míg PCR-teszt bemutatásával ezren is találkozhatnak egy-egy ültetett szilveszteri rendezvény erejéig.

Bécs belvárosa turisztikailag többször elnéptelenedett az idén is a járvány miatti intézkedések következményeként Fotó: Lisa Leutner

Ezekkel az új előírásokkal azt szorgalmazzák a szomszédos országban, hogy

az osztrák lakosság és a városban lévő turisták korlátozások között, szűk körben köszöntsék az új évet, és kis csoportban, barátokkal vagy csak a családdal tartsanak korán végződő összejöveteleket.

A szigorúan elrendelt intézkedések viszont óriási felháborodást váltanak ki a turisztikai piac szereplőiben, akik hatalmas veszteségekkel számolnak a megkurtított mulatozások miatt kieső bevételek becslésekor, holott már a szezon sem indult jól számukra, hiszen december elején Bécsben még totális leállással bénították a fővárosi turizmust a városlátogatások fő időszakában.

– A lemondott szilveszteri túrák és a korai bezárás 9tvenmillió euróba kerül Bécs idegenforgalmi ágazatának, eddig ennyi a pótolhatatlan kiesés – idézte a szakértő a kinti számokat.

A festői szépségű tiroli tartományban aggódnak a lemondott év végi túrák miatt Fotó: Daniel Kopatsch

Az osztrák gazdasági kamara (WKO) gasztronómiai tagozata azt közölte, hogy

az év utolsó napján 50-60 százalékos forgalomkiesés lesz a vendéglátásban,

ha a kormányzat nem hajlandó az előre hozott szilveszteri zárórán változtatni. A kijárási tilalom miatt a szállásadók és a lakásbérbeadók is tiltakoznak, főként Tirolból érkeznek kritikák a turisták érdekében.

Kovács Balázs felidézte, hogy ezzel szemben a járványügyi operatív törzs határozott álláspontja az, hogy szilveszterkor nagy a veszélye a még jórészt ismeretlen omikron vírusvariáns berobbanásának a tömeges programok miatt, amit a nemzetközi tapasztalatokkal támasztanak alá. Attól tartanak Ausztriában, hogy emiatt az új év első heteiben a vírusfertőzések exponenciálisan nőhetnek, és ez jelentős arányú megbetegedés esetén akár az alapinfrastruktúrák működtetését is veszélyeztetheti.

Az idei év végén Budapest vonzóbb a turistáknak, mint Bécs Fotó: Bach Máté

Bécsből Budapestre jönnek szilveszterezni a külföldiek

Az osztrák közszolgálati ORF december 28.-i esti híradásában körképet készített a bécsi szilveszteri előkészületekről.

A műsorban felidézik, hogy az oltatlanokra érvényes kijárási korlátozást ugyan feloldják az év utolsó napjára Ausztriában, de a szigorú járványügyi korlátozások mindenütt meghatározók, ahogyan a 22 órára előrehozott záróra is.

A magyar járványkezelés, a turizmust támogató intézkedések elismeréseként is elkönyvelhető, hogy az ORF körképében a Bécs utcáin megszólított külföldiek egybehangzóan Budapesten tervezik megünnepelni a Szilvesztert és az új évet – mégpedig a kedvezőbb szabályozási környezet miatt.

Borítókép: Szakács dolgozik egy bécsi büfé kirakata mögött (Fotó: MTI/AP/Ronald Zak)