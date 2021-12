Jelentősen megdrágult a tengeri szállítás

Amióta sok ipari termék gyártása először Japánba, majd pár évtizede Kínába került át (az ország lett a világ gyára), azóta rendkívül fontos szerepe lett a tengeri szállításnak, hisz a forgalom 90 százalékát ez teszi ki, míg az áruk eljutnak a gyártóktól a vásárlókig. A konténeres szállítás hatékonysága és a hajók mérete egyre csak növekedett az elmúlt évtizedekben, így a szállítás hatékonyabb és olcsóbb lett. A folyamat azonban megakadt, és nem csak a világjárvány miatt.

Az elmúlt években egyre inkább előtérbe került a környezet-, és klímavédelem kérdése, és ez a rengeteg kevéssé feldolgozott olajat elégető, és így igen szennyező füstöt okádó tengeri hajózást is elérte. Első lépésben előírták, hogy a hajók fűtőolaj helyett dízelt kell, hogy használjanak, ami még mindig igen szennyező, ezért sok szállító és hajógyártó arra számított, hogy akár újabb szigorítások is jöhetnek, amelyek hatására immár drága, de környezetbarát motorokkal kellene felszerelni a gigantikus járműveket. Így a gyártás visszaesett, és mire a járvány utáni hirtelen ipari és szállítási felfutás elérkezett, már a hajóhiány is előállt.

A hajógyártókhoz érkező megrendelések 2016-tól 2020-ig 40 százalékkal csökkentek, majd idén több, mint megduplázódtak, de az óriás tengerjáró hajók építése nagyjából három év, így a sok új hajó csak 2024-ben fog megjelenni a vizeken.

A járvány előtt egy szabványos, 13 méteres konténer kontinensek közötti szállítási költsége 1300 dollár volt, ami idén szeptemberre 11 ezer dollárra növekedett, ahonnan mostanra 9500 dollárra esett vissza. A drágulás túlnyomó része idén nyáron zajlott, így az importáruk árában csak most kezd erősen jelentkezni, tovább emelve az amúgy is alaposan megnövekedett inflációt.

Eközben a kikötők munkaerő hiánnyal küzdenek és nem bírják a megnövekedett forgalmat, ennek következtében a teljes konténerállomány 11 százaléka várakozik, lassítva az áruk haladását, és így tovább növelve az árakat.

A kikötők próbálnak gyorsítani: folyik a munkaerő toborzása erősen megemelt bérek mellett, azonban egy, a Reuters által megszólaltatott szállítmányozási szakértő szerint így is 2023-ig tarthat, mire a világ legforgalmasabb kikötőjében, Los Angelesben helyreáll a szokásos üzem, és minimálisra csökken a várakozási idő. A következő fél évben még magasan fogja tartani a forgalmat, hogy a cégek megpróbálják feltölteni leapadt készleteiket úgy nyersanyagokból, félkész termékekből, mint magukból az importált késztermékekből.

Mindennek következtében csak viszonylag lassú árcsökkenés várható, ami 2023-ban már gyorsulhat, teljesen pedig akkor fog normalizálódni és újra kínálativá válni a tengeri szállítási piac, amikor az új hajók is megjelennek, a kikötők pedig ki is tudják majd szolgálni őket érdemi várakozás nélkül.

Borítókép: A kikötők próbálnak gyorsítani: folyik a munkaerő toborzása erősen megemelt bérek mellett. Fotó: Europress/AFP/Sean Rayford