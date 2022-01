Optimisták az uniós gazdálkodók

Számos kihívással néznek szembe az európai uniós mezőgazdasági termelők, a saját gazdasági helyzetüket tekintve ugyanakkor többségük a nehéz­ségek ellenére is optimista – derült ki a Copa–Cogeca termelői elégedettségi felmérésének eredményeiből. A közelmúltban felmerült problémák közül legtöbben az időjárási körülményeket, a közüzemi költségeket, valamint a munkaerő-toborzással kapcsolatos nehézségeket jelölték meg.

A kérdőíves felmérést az Európai Unió mezőgazdasági érdekképviseleteit tömörítő ernyőszervezet több mint tíz évvel ezelőtt indította el. Célja, hogy évente kétszer visszajelzést kapjon az uniós tagországok termelőinek saját helyzetükre vonatkozó jelenlegi és jövőbeli megítéléséről, a felmerült problémák köréről és a termelőket ért esetleges negatív kritikákról.

A vizsgálatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is részt vesz, amelynek keretében ősszel és tavasszal telefonos úton keresi meg a reprezentatív mintában szereplő 150 tagját. A felmérésben szereplő tagállamok – Belgium (Flandria), Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Svédország, Magyarország – összesített eredményeit egy aggregált mutatóba számítják bele, de a jelentésben megtalálható az országonkénti értékelés is. A NAK honlapján szereplő tájékoztatás szerint a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy összeurópai szinten enyhén javult a gazdálkodók véleménye a jelenlegi helyzetükről. A termelők Magyarországon, Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban is optimisták saját gazdasági helyzetüket tekintve. A kilátásokkal kapcsoltban azonban a megkérdezettek már kevésbé derűlátók, mivel a hét tagállamból öt került – köztünk hazánk is – a skála negatív tartományába. A felmérést megelőző három hónapban előforduló problémák esetében a magyar megkérdezettek közel 41 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az ő esetében nem merült fel ilyen, és 36 százalék jelezte, hogy csak kisebb gondok jelentkeztek. Jelentős problémákról a válaszadók 16 százaléka, súlyos gondokról pedig 7,33 százalékuk számolt be.

A magyar gazdálkodók úgy látják, hogy az előttünk álló három évben a legnagyobb kihívást a növekvő költségek, a betegségek és a kártevők, valamint a munkaerőhiány jelentheti.

A borítókép fotóját Mirkó István készítette.