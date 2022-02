Elindult az NMHH készülékcsere-programja

A tájékoztatás szerint a 3G-hálózatok kivezetése Európa több országában napirenden van, és a hazai mobilszolgáltatók már megkezdték a folyamatot.

A kommunikációs lépések mellett már egyéb lépéseket is tettek, és várhatóan 2023 első felére már nem lesz elérhető a 3G Magyarországon. A 2G-hálózat továbbra is biztonságosan elérhető, a közeljövőben nincs szó a kivezetéséről, a támogatást ezért elsősorban a 3G-s készülékek cseréjére lehet igénybe venni, de a kerettől függően a 2G-s telefonok is sorra kerülhetnek május 9-től a 3G-képes készülékek mellett.

Aki nem biztos a készülék hálózati képességében, ezt könnyen ellenőrizheti. A Netrefel.hu információs oldalon az NMHH összeállította a közel száz leggyakoribb 3G-s készülék listáját. Az itt szereplő aktív készülékek tulajdonosai jogosultak a támogatásra – írták.

Közölték azt is, az NMHH hétfőn induló mobilkészülékcsere-támogatási programja július 17-ig vagy a keret kimerüléséig tart.

A hírközlési hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a technológiaváltás ne érje hátrányosan a fogyasztókat, ezért indította el a programot az Innovációs és Technológiai Minisztériummal partnerségben. A program kivitelezését a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. valósítja meg – írták.

