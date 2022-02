Két éven belül e-autókra vált az Opel

Két éven belül teljesen elektromos változatban, akkumulátoros hajtással is megjelennek a piacon az Opel modelljei. Az elektromos autó hatótávolságának növelése érdekében jelentős akkumulátor-technológia fejlesztési beruházást hajt végre a vállalat – jelentette be Uwe Hochgeschurtz, az Opel vezérigazgatója az Augsburger Allgemeine című lapnak adott pénteki interjúban, amelyet a távirati iroda idéz.

Eszerint a vezető kijelentette:

egyértelmű, hogy a belső égésű motoroknak belátható időn belül befellegzett Európában.

Ennek következtében 2028-tól az Opel nem értékesít több belső égésű motort értékesíteni, ezért az elektromos modellek hatótávolságának és töltési sebességének növelésére összpontosítanak. – Azon dolgozunk, hogy egy perc alatt 32 kilométert tölthessünk bele egy autóba, ami az évtized közepére megvalósulhat – fogalmazott Uwe Hochgeschurtz, hozzáfűzve, hogy a jövőben – modelltől függően – 500–800 kilométeres hatótávolsággal számolnak.

Nagy változások előtt áll az Opel gyártási technológiája. Fotó: Cseh Gábor

Az autógyártó a csipválságra való tekintettel már most is az e-autók gyártását részesíti előnyben, ennek köszönhetően az elektromos autókat már most gyorsabban szállítják, mint a belső égésű motoros autókat.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy különleges modellként a rüsselsheimi autógyártó több mint 30 évvel a gyártás leállítása után tisztán elektromos modellként szeretné piacra dobni a kultikus rangra szert tett Manta modelljét az évtized közepére. Szavai szerint ez egy lenyűgöző újraértelmezés lesz, az eredetihez képest „szenzációsan tágas” belső térrel.

Borítókép: Teljesen profilt vált az autógyártó vállalat (Fotó: Andreas Arnold)