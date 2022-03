Egyre több üzemet állít le a háború és az energiaválság

Óriási gondban a kerámiaipar

Hét kerámiagyártó cég leállította a munkát az energiaárak emelkedése miatt Portugáliában, ami mintegy ezer dolgozót érint – közölte a dolgozókat képviselő szövetség elnöke. José Sequeira szerint ezek a cégek az ország központi régiójában találhatók.

Nagyon aggódunk a hét vállalat miatt, de sokkal jobban aggódunk amiatt, hogy ez a szám áprilisban sokkal magasabb lehet

– mondta Sequeira, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi körülmények között lehetetlen folytatni a munkát. A cégeknek ugyanis meg kell újítaniuk az energiaellátási szerződéseiket, de egyelőre sokan még nem tették ezt meg, mert elfogadhatatlan árakkal kell szembenézniük.

A cégeket természetesen nem tétlenségre tervezték. A bénulás önmagában veszteség, de az a tény, hogy amikor dolgoznak, termelnek és pénzt veszítenek, még súlyosabb, mintha leállítanák őket…Ilyen körülmények között vészhelyzeti megoldásokhoz is kell folyamodnunk, és úgy tűnik, hogy az állami támogatás az egyetlen, amely lehetővé teszi a cégek működésének folytatását, a kereskedelmi láncok aktív működését

- magyarázta a szövetség elnöke, majd hozzátette, hogy már csak azért is folytatni kell a munkát, mert megrendelésekből nincs hiány, csak éppen nincs miből teljesíteni azokat.

Az acélgyártás is nehézkessé vált

A megemelkedett olaj-és gázárak a német gazdaságot is jelentősen lassítják. Különösen azok az ágazatok szenvednek, amelyek működéséhez rengeteg energiára van szükség. A Német Iparszövetség (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V) már február elején arra figyelmeztetett, hogy a növekvő áram- és gázárak a gazdaság összeomlásával fenyegetnek. Siegfried Russwurm, a szövetség elnöke már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy a helyzet olyan súlyos, hogy a különböző szektorok helyi középvállalatainak is el kell gondolkodniuk a külföldre költözésen, ezért sürgős és határozott politikai lépésekre van szükség, ha a vállalatok globálisan versenyképesek akarnak maradni.

Az egyik legnehezebb helyzetben az acélipar van. A Lech-Stahlwerke például az Augsburg melletti bajorországi Meitingenben a napokban leállította a termelést. A vállalat elektromos acélművet üzemeltet, ahol a törmeléket olvasztják. Ez lényegesen több energiát igényel, mint a klasszikus kohó. Évente körülbelül 1 millió tonna acélt állítanak itt elő, az üzem villamosenergia-fogyasztása pedig nagyjából egy 300 ezer fős városéval egyenértékű.

Az üzem működése jelenleg nem gazdaságos, ezért többnapos leállással kell számolni

– magyarázta a Lech-Stahlwerke szóvivője. Egy dühös Twitter felhasználó gúnyosan kommentálta a hírt, azt írta:

Öngól. Szép munka, Németország!

A vegyipar nem áll messze az összeomlástól

A német vegyipart is erősen érintik a magas energiaárak.

Ha a gáz Európában szűkössé válik, a helyzet rendkívül problematikussá válhat – figyelmeztetett néhány nappal ezelőtt Wolfgang Große Entrup, a Német Vegyipari Szövetség, vagyis a VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.) vezérigazgatója. Hozzátette, hogy

az energiatermelésünket vagy nyersanyagellátásunkat nem tudjuk egyik napról a másikra alternatívára váltani. Ez csak fokozatosan sikerülhet. Ezért óva intünk az Oroszországból származó energia- vagy nyersanyagimport leállításától. A társadalom egészére nehezedő teher – különösen, ha embargó lenne az orosz földgázra – komoly lenne.

Az iparág mintegy 2,8 millió tonna földgázt használ fel nyersanyagként, főként energiatermelésre. Ez az ország teljes gázfogyasztásának több mint egynegyede. Ha orosz olaj- és gázembargó lépne életbe, akkor az erőműveket akár hosszabb időre is le kellene állítani, ami súlyos következményekkel járna. A VCI szerint az összes ipari termék mintegy 95 százalékához vegyi termékekre van szükség – az autóktól a chipeken és a szigetelőanyagokon át a televíziókig.

Az üvegipar is veszélybe került

A mintegy 900 ezer dolgozót foglalkoztató üvegipar is nagyon komoly működési problémákba ütközött az energiaárak miatt Németországban. Az üveggyártáshoz a földgáz létfontosságú, és a kemencéket 10-15 éves élettartamuk alatt folyamatosan fűteni kell. Ha a kemence lehűl, akkor azt nem lehet többé használni. Az Európai Csomagolóüveg Szövetség, azaz a FEVE (Fédération Européenne du Verre d’Emballage) szerint az újraindítás körülbelül fél évet venne igénybe és akár 25 millió euróba is kerülhet. A FEVE ezért felszólította a döntéshozókat, hogy szorosan működjenek együtt az üvegiparral abban az esetben, ha energiahiány lép fel -bár az első üveggyártók már leállították termelésüket. Az elégedetlenséget egyre csak növekszik az iparban, az egyik cég vezetője egy Twitter-bejegyzésben azt üzente:

Az emelkedő energiaárak szorongást okoznak az iparnak és a régiónak, és a szélturbinák és a hidrogén gyönyörű ötletei nem fognak ilyen gyorsan segíteni.

A cégvezér hozzátette, hogy az energiaellátási probléma évek óta fennáll, most pedig súlyosbodott.

A papírgyártók csökkentik a termelést

A papíripar is megszenvedi az energiaválságot és a brutálisan megemelkedő árakat, rengeteg üzem csökkentette a termelését, néhol pedig teljesen leálltak a futószalagok. A Norske-Skog norvég papírgyártó cég például áprilisig biztosan nem működteti az Ausztriai üzemét, de hasonló a helyzet Németországban és más nyugati uniós államban. A következményeket pedig hamarosan a fogyasztóknak is érezniük kell, például a zsebkendő és a WC-papír is jelentősen drágulhat a közeljövőben, de néhol ellátási gondok is jelentkeznek. Az energiaintenzív vállalatoknak most naponta szembe kell nézniük azzal a kérdéssel, hogy továbbra is folytatni tudják-e a termelést – hangsúlyozta Stefan Stolitzka, a stájer ipari szövetség elnöke, aki megjegyezte, hogy

a hatalmas áremelések hónapok óta komoly kihívást jelentenek.

A logisztikai cégek a csőd szélén állnak

A legnagyobb segélykiáltások jelenleg a logisztikai iparból érkeznek. Sok szállítmányozó cég jelenleg nem tud megbirkózni a magas üzemanyagárakkal, van olyan vállalat, ami inkább el se indítja a teherautóit. Az ágazatnak ráadásul azzal is meg kell birkóznia, hogy mintegy több tízezer ukrán sofőr hiányzik a kamionokból, akik eddig általában német és osztrák cégeknek dolgoztak. Az elszabaduló üzemanyagárak miatt pedig már a halászok is kétszer meggondolják, hogy kihajózzanak-e, rengeteg halász inkább a kikötőben hagyja a hajóját, mert úgy kevesebb veszteséggel tudja átvészelni ezt az időszakot.

Borítókép: illusztráció