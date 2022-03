Visszatértek a vendégek a szállodákba

Idén januárban a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma – elsősorban a járványügyi korlátozások bevezetése miatti alacsony bázis következtében – csaknem négy és félszeresére, 338,0 százalékkal nőtt, azonban így is 32,4 százalékkal elmaradt a Covid 19-járvány kitörése előtti, 2019. januári értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma hét és félszeresére, 655,5 százalékkal emelkedett, de még így is 43,1 százalékkal kevesebb volt mint 2019 azonos időszakában. Az összes vendégéjszaka száma 445,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – ismertette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A belföldi vendégek száma több mint hatszorosára, 528,0 százalékkal 225 ezerre nőtt,

az eltöltött vendégéjszakáké 504 ezer volt. A külföldi vendégek száma majdnem kilenc és félszeresére, 836,0 százalékkal 170 ezerre emelkedett, a vendégéjszakák száma elérte a 447 ezret. Az összes bruttó árbevétel folyó áron több mint hétszeresére, 627,2 százalékkal 22,977 milliárd forintra növekedett.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a statisztikai hivatal adaihoz azt fűzte hozzá, hogy a járvány enyhülése és a magas átoltottság hatására számos országban szinte minden korlátozást feloldottak, ami miatt kedvező kilátásokkal indult az idei év. A szálláshelyek forgalmát a felhalmozódott óriási kielégítetlen igény is élénkíthette volna, azonban a háború kirobbanása miatt átmenetileg csökkenhet a külföldiek érdeklődése, mivel hazánkhoz túl közelinek gondolják az orosz-ukrán háborút. Az orosz és ukrán vendégek részesedése közel 6 százalékos a külföldiek vendégéjszakáinak számában, ami nem túl jelentős, azonban az innen érkező vendégkör az átlagosnál többet költ. Továbbra is kérdés, hogy a korlátozások megszűnése után milyen gyorsan indulhat újra a turizmus az esetleges óvatosabb magatartás miatt, azonban feltehetően gyorsan élénkülhet, mivel óriási kielégítetlen igény halmozódott fel az elmúlt két év során, így rengetegen pótolhatják elmaradt utazásaikat, nyaralásukat. Kérdés az is, hogy az üzleti turizmus milyen gyorsan áll talpra, megtartják-e az elmaradt konferenciákat, kiállításokart, vásárokat.

Borítókép: szelfiző turista a budapesti Duna-parton (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)