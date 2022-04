Korszerű traktorok szelik a határt

A termelők beruházásait számos pályázati forrás támogatja, a jegybank hitelprogramjának lezárulását követően a múlt év őszén új támogatott hitel- és lízingkonstrukciók jelentek meg. A kedvező beruházási környezethez a minden eddiginél magasabb terményárak is hozzájárultak, így számos gazdálkodó döntött úgy, hogy eljött az ideje a géppark korszerűsítésének.

Az AKI 2021-es adatai szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 232,6 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket. Ez a forgalom 21 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eladásokat. A termelők az új gépek mellett a különböző alkatrészekre is jelentős összeget fordítottak: az erre a célra elköltött 72 milliárd forint 14 százalékos növekedést jelent a 2020-as szinthez képest.

A gazdák továbbra is az erőgépek beszerzésére fordították a legtöbb pénzt. A mezőgéppiac legfontosabb szegmense továbbra is a traktor, amelyből bőséges a hazai választék. Az ismert nyugati és keleti, illetve távol-keleti márkákból 2021-ben 78,6 milliárd forint értékben vásároltak a farmerek. A gabonakombájn-piac is bővült, 2021-ben 252 új arató-cséplő gép került a gazdaságokba, míg 2020-ban 242 kelt el. A különböző munkagépek iránt is nőtt a kereslet. A legtöbben a talajművelő gépeket keresték, de nőtt a gyümölcs- és szőlőápoló gépek értékesítése és több fogyott a növényvédő, a tápanyag-kijuttató és öntözőgépekből is.

Az idén sajnos több tényező is gátat szabhat a beruházásoknak, az ágazatban a Covid-járvány és az orosz–ukrán konfliktus miatt jelentős szállítási, gyártási és alkatrészellátási nehézség jelent meg. Az alkatrészek és az új gépek beszerzési ideje lényegesen hosszabb, új gépek esetében akár 12 hónapra is elhúzódhat, így bizonyos gépek beszerzésénél a gyártók szállítási képessége jelentheti a jövőben a korlátokat.

A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a fent említett nehézségek miatt jelentősebb áremelkedés várható a piacon. Az alapanyag­hiány már tavaly óta probléma, vélhetően ennek köszönhető, hogy az alkatrészekre várni kell, ez pedig kihat a gépgyártásra is. Az alkatrészellátás területén folyamatos áremelkedés tapasztalható, a gépek esetében pedig még nagyobb a probléma. A Megfosz szerint a beruházásoknál nagyon előre kell gondolkodni, a gépeknél az áremelések a három százaléktól akár a száz százalékig is terjedhetnek.

A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy nem érdemes kivárniuk a gazdáknak a gépbeszerzésekkel, a mostani bizonytalan helyzet ugyanis vélhetően hosszabb távon sem szűnik meg. A már megrendelt gépeket is érdemes kivárni, nem tanácsos visszamondani, mert későbbi rendelés esetén még bizonytalanabb szállítási határidők és magasabb árak várhatók.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)