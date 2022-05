Dübörög a csipgyártó, nem esett vissza a számítógépek piaca

Az AMD egy év alatt 71 százalékkal növelte negyedéves árbevételét, ami így 5,89 milliárd dollár lett, szemben az 5,52 milliárdos elemzői várakozásokkal, a jelenlegi negyedévben pedig már 6,5 milliárd dollárra számít a cég. A nyereség még erősebben, 117 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához képest, részvényenként 1,13 dollár lett, míg az elemzők csak 0,91 dollárra számítottak.

Az egyik legsikeresebb terület a nagy teljesítményű szerverek szegmense, ahol az AMD komoly konkurense az Intelnek, és sikerült is most növelni részesedését. Emellett az egyéni használatra szánt laptopok, számítógépek piaca is erős, az ezekhez szükséges alkatrészekből is nagy az igény az AMD-nél. Sokan arra számítottak, hogy a pandémia idején tapasztalt fellendülés után visszaesik ezen gépek piaca, azonban az AMD jelezte, hogy

nem tapasztal ilyen folyamatot,

miközben az Intel korábban publikált jelentésében a kereslet visszaesését észlelte.