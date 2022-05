Lassan véget érhet a kerozin korszaka a légi közlekedésben

Ha közvetlenül gázturbinában égetik el a hidrogént, nem keletkezik szén-dioxid. A kipufogógázok nitrogén-oxidok, amelyek optimális égési eljárással minimálisra csökkenthetők. Ha a hidrogént oxigénnel együtt használják az üzemanyagcellákban elektromos energia előállítására, egyáltalán nem keletkezik szennyező anyag. A hidrogénüzemű repülőgépek felé vezető úton azonban még számos akadály áll.

A repülési kutatás és az ipar a folyékony hidrogén használatára összpontosít, mivel az kevesebb helyet foglal, mint a gáznemű hidrogén.

Csakhogy mínusz 253,15 Celsius-fokon kell tárolni. A folyékony hidrogén elosztására, elpárologtatására és adagolására szolgáló megfelelő tartályokat és rendszereket csak most fejlesztik ki. Ugyanez vonatkozik a gázturbinák és a nagy teljesítményű repülő-üzemanyagcellák megfelelő égéstermékeire is. A szükséges helyszíni infrastruktúra kiépítésébe is be kell ruházni.

A cégek igyekezete indokolt.

Kontinensünk tíz legszennyezőbb légitársasága 683 millió euró értékben kapott ingyenes szén-dioxid-kibocsátási engedélyeket az Európai Unió légi közlekedésre vonatkozó szén-dioxid-piaca (EU ETS) keretében 2021-ben

– derül ki a Transport & Environment (T&E) civil szervezet által elemzett új adatokból. A Covid-világjárvány kezdetéig a légi közlekedési ágazat volt a leggyorsabban növekvő szén-dioxid-kibocsátó az unióban, mégis a legtöbb szennyezésre feljogosító ingyenes engedélyt kapták az EU ETS-rendszer keretében a kibocsátásaikhoz képest. A Ryanair és a Lufthansa 191, illetve 108 millió euró értékben jutott hozzá szennyezésre feljogosító ingyenes engedélyekhez 2021-ben. Az EU éppen most döntött a személygépkocsik belső égésű motorjainak kitiltásáról 2035-re. Ezek után nehéz lesz érvelni a kerozin korlátozások nélküli égetése mellett.

Borítókép: A321-es repülőgép készül az Airbus franciaországi gyárában (Fotó: AFP/Adrien Nowak)