Választásokra készül a vidék önkormányzata

Alig telt el egy hónap az országgyűlési választások óta, a hazai gazdatársadalom ismét fontos voksolásra készül. Két hét múlva, május 20-án agrárkamarai választások lesznek.

Az előző ciklushoz hasonlóan a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) tizenhét szakmai szervezettel együttműködve állított közös listát.

Az egész agrár-élelmiszeripart átfogó együttműködés nem új keletű, a Magosz 2013-ban 11 szakmai szervezettel összefogva indult a megújult agrárkamarai választásokon, 2017-ben pedig újabb hat taggal bővült a partnerség. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke ezzel kapcsolatban korábban elmondta: a Magosz nemcsak jelölőszervezet, hanem a NAK kiemelt straté­giai partnere, így napi rendszerességű kapcsolat van a két szervezet között. Ennek során nemcsak a magyar agrár- és élelmiszer-gazdaság stratégiai jelentőségű kérdéseiben, de a folyamatosan jelentkező szakmai problémák megoldásában is intenzív kommunikáció zajlik.

Az elmúlt években több tucatnyi szakmai ügyben jártak el közösen. Ezek közt olyan ügyek szerepelnek, mint a földbirtok-politikai intézkedések, amelyeknek köszönhetően a magyar föld a magyar gazdák kezében maradhatott. Idetartozik az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, a családi gazdálkodói rendszer reformja, az öntözésfejlesztési kérdések, illetve a támogatáspolitikai döntések kezdeményezése.

Szavai szerint a kamara a 17 meghatározó ágazati szakmai érdekképviseleti szervezettel folyamatosan együttműködött az elmúlt években, ami számos, a magyar gazdálkodókat, élelmiszeripart és erdőgazdálkodókat segítő eredményt hozott. Az egyes alapvető élelmiszerek áfacsökkentése az egyik legnagyobb sikerként könyvelhető el, ami a baromfi-, a sertés-, a tej- és a haltermékpályán is fontos segítséget jelentett az ágazati szereplőknek.

Jakab István, a Magosz elnöke szerint a legfontosabb, hogy a közös munkának köszönhetően az egyes ágazatok szereplőinek érdeke úgy érvényesüljön, hogy az végső soron minden magyar ember javát szolgálja.

– Az elmúlt öt évben bármilyen nehézség adódott, mindig megértéssel voltunk egymás iránt, szakmai alapon kidolgozott javaslatokkal tudtunk kiállni egymásért. A korábban megkötött szövetség ereje pedig nemcsak írásban, hanem a tettek minden részletében bizonyítást nyert. Mi a jövő építésére vállalkoztunk, a hagyományainkat őrizve, a legkorszerűbb tudással akarunk korszerű agrárgazdaságot építeni és a jövő számára is megtartani – jegyezte meg.

Annak érdekében, hogy a kamarai tagok minél könnyebben élhessenek szavazati jogukkal a május 20-án esedékes agrárkamarai választásokon, az öt évvel ezelőtti 248-ról csaknem másfélszeresésre, 361-re növelte a szavazási központok számát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A választási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok a NAK portálján tájékozódhatnak, illetve rövidesen postai úton választási értesítőt is kapnak. A tagoknak lehetőségük van arra, hogy a számukra – a lakóhelyük vagy telephelyük alapján – kijelölt szavazóközpontot az adott megyén belül módosítsák, és egy másik szavazóhelyen voksoljanak. Az átjelentkezést kérvényezhetik elektronikusan, illetve postai úton is. Az ehhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a NAK portálján vagy kérhető bármelyik falugazdász-irodában.

A szavazáson a NAK pártoló és tiszteletbeli tagjain kívül valamennyi kamarai tag voksolhat az Országos Kamarai Választási Bizottság által nyilvántartásba vett megyei küldöttjelölti listákra, így a jogosultak száma mintegy négyszázezerre tehető.

Borítókép: Győrffy Balázs, a NAK elnöke szerint az összefogás már bizonyított (Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter)