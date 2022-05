Villanyautó prototípusát gyártották Erdélyben

Máris „román Teslaként” emlegeti a romániai sajtó azt az elektromos autót, amelyet egy kolozsvári szoftvercég és a köréje csoportosuló vállalkozói csoport kezdeményezésére gyártottak. A járművet pénteken mutatták be egy high-tech konferencián. Az eseményen részt vett Nicolae Ciuca román miniszterelnök mellett Mariya Gabriel, az Európai Bizottság innovációért felelős biztosa is.

A Főtér című portál beszámolója szerint

az üvegszálas karosszériával épített elektromos autó egyetlen töltéssel 350 km megtételére képes, de a teljesítmény további fejlesztésekkel fokozható. A jármű maximális sebessége 180 km/óra. Meghajtásáról a két hátsó keréknél elhelyezett elektromos motor gondoskodik.

A prototípus megalkotásába közel félmillió eurót fektettek, és keresik a lehetőségeket a folytatásra, hogy az autó ne csak egy legyen az ambiciózusan megálmodott, finanszírozásra viszont nem méltatott projektek közül. Voicu Oprean, a gyártás egyik kezdeményezője, illetve a finanszírozója a Cluj24 román portálnak azt mondta, reméli, a miniszterelnök talál anyagi támogatást a négy évvel ezelőtt elkezdett projekt fejlesztéséhez. Kolozsváron egyelőre csak kisszériás gyártásra van lehetőség a műszaki egyetem közreműködésével, és további kétmillió euróra van szükség ahhoz, hogy ezen a szinten túllépjenek.

Márciusban egyébként Bukarestben már bemutattak egy teljesen román fejlesztésű elektromos autót. Ugyancsak a Főtér portál számolt be korábban arról, hogy a gyártó bukaresti cég nem autógyártással foglalkozik, hanem adatbiztonsággal, az egyik fő kutatási iránya a bitcoin működési alapjait is alkotó blokklánc-technológia. A román fővárosban tartott bemutatón jelen volt a Tesla társalapítója, Martin Eberhard is. A Momentum nevet viselő autó teljesítménye 804 lóerő, amivel 2,4 másodperc alatt tud felgyorsulni százra, erről két, hátulra beépített elektromotor gondoskodik – írta a Bukarestben bemutatott járműről az Autómotor online autós magazin.

Borítókép: Az autót máris a „román Teslaként” emlegeti a romániai sajtó (Fotó: AROBS-Newcar4future)