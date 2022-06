Bővítik a kitermelést az OPEC-tagállamok

A magas árak és az orosz olaj iránti kereslet csökkenése miatt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) úgy döntött, hogy havonta nagyobb ütemben növeli a kitermelést, mint eddig. Vagyis a 120 dollár körüli olajár és az orosz olajra meghirdetett európai embargó hatására az eddiginél nagyobb ütemben építik le a 2020 tavaszán a járvány miatt életbe léptetett kitermeléscsökkentést. A járvány idején ennek teljes mennyisége napi tízmillió hordó volt, mostanra azonban lényegé­ben visszaállt a világ olajfelhasználása a járvány előtti szintre, ezért tulajdonképpen már nem is lenne indokolt, hogy bármennyi fennmaradjon az akkori csökkentésből. A szervezet és a döntésben hozzá csatlakozó más olajkitermelők azonban a fokozatosság mellett döntöttek, ami az ő szempontjukból érthető: magas árakat lehet így fenntartani.

Az elmúlt időszakban havonta napi 400-432 ezer hordóval növelték a kitermelést,

ezt a mennyiséget júliusban és augusztusban 648 ezer hordóra emelik, így rövidesen el is érik a járvány előtti kitermelési szintet.

Időközben ugyanakkor az orosz–ukrán háború és következményei felborították a piacot: az orosz olajat kevesebben akarják megvásárolni, mint korábban, emellett az Európai Unió megszavazta az embargót. A kieső mennyiséget azonban az EU-nak máshonnan kell megvásárolnia, így a fokozott kereslet árnövelő hatású, hacsak az orosz olajat nem tudják máshol eladni a korábbi mennyiségben.

A piac arra is számít, hogy az orosz kitermelés is csökkenhet alkatrészhiány és egyéb, a szankciókból adódó okok miatt, ezért Szaúd-Arábia már hajlik arra, hogyha emiatt nem valósulna meg a most eldöntött kitermelésbővítés, akkor az ország ezt a különbözetet biztosítja a piacon. A szaúdiaknak, és általában az olajexportőr országoknak a magas ár kedvező, de ha túl magasra emelkedik vagy hiányhelyzet áll elő, az hosszú távon nekik is kedvezőtlen, miután ilyen esetben a vásárlók megpróbálnak alternatívát keresni az olaj helyett, például kisebb fogyasztású autókat gyártanak, vagy megnő az elektromos autók iránti kereslet és felgyorsul az arra való átállás.

