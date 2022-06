Fizetett ellenség az Európai Unió

– Az Európai Unió Magyarország fizetett ellensége, legalábbis a bizottság vezetői így viselkednek – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Imre közgazdász. Tény, hogy hazánk minden évben hozzájárul a brüsszeli költségvetéshez, jövőre például 604 mi­l­liárd forinttal.

– A helyreállítási alap pénzei járnak hazánknak, hiszen a járvány hatásainak tompítását szolgáló megoldás azért jöhetett létre, mert ahhoz Magyarország is támogatását adta. Nekünk eredetileg erre nem lett volna szükségünk, a magyar kormány azonban szolidáris volt a rosszabb helyzetbe kerülő déli államokkal. Az orosz–ukrán háború miatt rosszabb lett a helyzet, Brüsszel azonban politikai okokból betart Magyarországnak. Ezzel szemben több tagállam már tavaly hozzájutott a pénzekhez – magyarázta a szakértő.

Nemrégiben Varga Mihály pénzügyminiszter jelezte, hogy a kormány tárgyal a helyreállítási alapról az Európai Bizottsággal, és bízik az egyezség létrejöttében. A másik kérdésben, amely a hétéves EU-s költségvetés összegei­ről szól, július végére zárulhatnak le a tárgyalások.

Boros Imre szerint a magyar gazdaság már nincs olyan kiszolgáltatott helyzetben, mint 2010 előtt volt, így a függőségünk is kisebb az uniós forrásoktól. Ezzel együtt jelentős segítséget jelentenek ezek az összegek. Ez nem adomány, nem ajándék, hanem olyan pénz, ami jár hazánknak is, mert annak megtermelésében a magyar emberek is jelentős szerepet játszottak.

– Az Orbán-kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy tompítsa a kedvezőtlen körülmények begyűrűző hatásait, ám eközben ki kell állnia hazánk érdekeiért a nemzetközi porondon is. Ezt teszi most a globális minimumadó ügyében is – hangsúlyozta a közgazdász. Jelezte: a minimumadó elképzelése mögött az Egyesült Államok, pontosabban a Biden-adminisztráció áll.

– Amerika bizonyos államaiban, főleg ott, ahol liberális a vezetés, a központi társasági adó mellett jelentős mértékű helyi társasági adó is nehezíti a vállalkozások életét. Ezért vannak cégek, amelyek átköltöznek olyan államba, ahol viszont egyáltalán nincs helyi társasági adó. Vagy éppen a fejlesztéseiket áthozzák Európába – így például Magyarországra, ahol az egyik legalacsonyabb ez az elvonás – vagy Ázsiába. Ezért találták ki a globális minimumadót, amelyről a tengerentúlon is vita van, a brüsszeli bürokraták viszont kapkodva bevezetnék az Euró­pai Unióban. Magyarország azonban nagyon helyesen teszi, hogy nem járul hozzá jelenlegi formájában ehhez a versenykorlátozó, a gazdaságnak kárt okozó elképzeléshez – mondta Boros Imre.

A közgazdász kiemelte: a magyar gazdaság jó állapotban van, a kormány most azon dolgozik, hogy megvédje az elért eredményeket. – Ha nagyon nagy a baj, akkor a növekedés megáll, sőt recesszió alakul ki. Erről szó sincs, tart a lendület. Egyúttal most szükséges a pénzügyi fegyelem erősítése, mert a gazdaság újraindítása miatt engedni kellett a költségvetési hiányon. A jövő évi költségvetés, amelyet ezen a héten kezd tárgyalni az Országgyűlés, ezeket a célokat szolgálja. Megvédi az eredményeket és javítja a pénzügyi egyensúlyt – magyarázta a szakértő.

Boros Imre végül kitért az infláció­ra is, amely világszerte magas. A ré­giónkban azonban egyáltalán nem hazánkban a legrosszabb a helyzet. – A kormány segít a rezsicsökkentéssel és az árstopokkal, így ezek az intézkedések érdemben fékezik a mutató nagyobb léptékű romlását – tette hozzá.