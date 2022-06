Százmilliárdos beruházás az elektromobilitás fejlesztéséért

Az Audi új elektromos meghajtásért felelős gyáregységet épít Győrött, és ez az új üzem lesz a felelős azért, hogy a Volkswagen-csoport legújabb elektromos motorjainak gyártását Győrött végezzék el – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A 120 milliárd forintos beruházás nyomán ötszáz új munkahely jön létre. A beruházáshoz a kormány 8,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít

– közölte a közösségi oldalán elérhetővé tett videón a miniszter. Szijjártó Péter megerősítette korábbi állítását, amely szerint a magyar gazdaság gerincoszlopát az autóipar jelenti. Jelenleg 158 ezren dolgoznak itt, az idei év első négy hónapjában 3500 milliárdos termelési értéket ért el az ágazat. – Jó esélyünk van rá, hogy az idei évben rekord szülessen, és az év végére elérjük a 10 000 milliárd forintos álomhatárt a magyar autóipar teljesítményében. Az ország teljesítménye alapján világon a huszadik járműipari exportőrré váltunk, miközben a lakosságszám szerint csak a 95.-ek vagyunk – emelte ki Szijjártó Péter.

Robotok dolgoznak egy jármű karosszériáján Győrben Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az autóipar globálisan is forradalmi időszakot él át, és az az ország, amely az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat meg tudja nyerni, az a jövő gazdasági növekedésének lehetőségét is megnyeri magának. Szijjártó Péter kiemelte, hogy 28 év alatt Győrött jött létre a világ legnagyobb autóipari motorgyára, aminek jelentős szerepe van abban, hogy

a tavalyi esztendőben a világon a negyedik legtöbb benzinmotort és a tizenharmadik legtöbb dízelmotort Magyarországról exportálhattuk.

Az Audi Hungariánál ma már 13 ezer munkavállaló dolgozik, a kiszolgáló, szolgáltató vállalatokkal együtt pedig mintegy 25 ezer család megélhetését biztosítja a vállalat, ami szintén rekordot döntött, hiszen a tavalyi 171 ezret meghaladó legyártott autószám szintén az eddigi legjobb teljesítménynek minősült – mondta a miniszter.

– Nekünk az Audi működése nemcsak azért fontos, mert sok motort és sok autót gyártanak, hanem azért, mert a magyar gazdaság egyik legfontosabb célkitűzésének megvalósításában segítenek nekünk. Az Audi magyarországi működése, az Audi elmúlt években hozott beruházási döntései nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar autóipar átállása az új globális járműipari forradalomban sikeres lesz – fogalmazott Szijártó Péter.

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke az eseményen elmondta, nagy sikernek tartja, hogy a jövőben tovább bővül a vállalatnál készülő elektromos hajtások portfóliója.

Az új, úgynevezett MEB ECO (Modularer E-Antriebs-Baukasten – modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) motorokat a Volkswagen Konszern kis méretű, vagyis nagy példányszámban forgalmazandó elektromos autóiba építik.

A gyártás a tervek szerint 2025-ben kezdődik Győrben, amelyhez új gyártóterületet alakítanak ki. Az új termék gyártása új kompetenciákat is jelent, hiszen az elektromos hajtáshoz szükséges lemezcsomagot és a forgóegységet, azaz a rotort is a győri munkatársak fogják készíteni, valamint a későbbiekben a hajtást felügyelő teljesítményelektronika előállítása is a vállalatnál történik – közölte lapunkkal a cég.

Az Audi Hungaria az világ legnagyobb motorgyáraként évente mintegy 1,6 millió motort gyárt a Volkswagen és Audi Konszern márkái, köztük a Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Skoda, Lamborghini és Porsche modellek számára.

A vállalatnál 2018-ban kezdődött az elektromos hajtások gyártása, nemrég készült el a háromszázezredik e-motor Győrben.

A Volkswagen-csoport világszerte négy telephelyen készíti az elektromos hajtásokat, amelynek során a konszern márkái közötti technológia tudástranszfer és a szinergiák kihasználása központi szerepet játszik.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)