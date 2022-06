Tovább erősödik a magyar háztartások ellátásbiztonsága

Danube InGrid néven magyar–szlovák együttműködésben, az Európai Unió támogatásával 2020-ban indította az E.ON Hungária-csoport az elmúlt évek legnagyobb, egyben a leginkább jövőbe mutató hálózatfejlesztési beruházását az Észak-Dunántúlon – áll az E.ON által kiadott sajtóközleményben. Hozzátették, hogy az eredetileg ötvenmilliárd forintos költségkerettel induló projektben modern technológiával épülő megoldásokkal és ellátásbiztonsági beruházásokkal fejlesztik a térség villamosenergia-hálózatát, reagálva a megújuló energiaforrások növekvő térnyerésére, egyúttal megoldást nyújtva a folyamatosan növekvő lakossági és vállalati energiaigényekre.

A 2028-ig megvalósuló Danube InGrid projekt második fázisa jelentős beruházási forrásokkal folytatódik. A korábbiak folytatása mellett kiemelt hálózatfejlesztési munkálatokat indítanak az E.ON Hungária-csoport tagjaként működő ELMŰ Hálózati Kft. területén, Pest megyében és Budapesten is.

A jövő hálózati infrastruktúrájának fejlesztése, ami lehetővé teszi a fenntartható, zöld energiaátmenetet, az egész közösségünkre hatással van. Ma már bárki – magánember, család, kisvállalkozó vagy ipari termelő – aktív szereplője, alakítója lehet a fenntartható jövőnek. Büszkék vagyunk rá, hogy ezzel a nagyléptékű beruházássorozattal ehhez a jövőhöz járulunk hozzá, egyaránt stabil alapot teremtve a lakosság és a gazdasági szereplők fejlesztési, bővítési terveihez

– mondta Béres József, az E.ON Hungária-csoport vezérigazgató-helyettese.

A vállalatcsoport Pest megyében a növekvő ügyféligényekre reagáló és későbbi bővülési igények befogadására is alkalmas transzformátorállomásokat épít, emellett új okoseszközöket, távműködtetésű oszlopkapcsolókat, zárlatjelzőket, intelligens transzformátorokat telepít a hálózatra, hogy üzemzavar esetén gyors átkapcsolásokkal, alternatív úton tudja megfelelő minőségű energiával ellátni a kiesett szakaszt, így az ügyfelek rövidebb időre vagy akár egyáltalán nem érzékelik az áramkimaradást.

Pest megye mellett a főváros is profitál a fejlesztésekből. Az E.ON a város villamosenergia-hálózatát azzal a többes céllal fejleszti, hogy a budapesti otthonokban minél inkább zavartalan és üzembiztos legyen az ügyfelek ellátása, válaszoljon a növekvő energiaigényekre és bővülő lehetőség nyíljon a megújuló energiaforrások hálózatra csatlakoztatására.

„A kormány célja, hogy tovább erősítse a magyar háztartások energiabiztonságát, ezzel egyidejűleg biztosítsa a mind szélesebb körű kapcsolódást a régiós áram- és földgázhálózatokhoz. A Nemzeti tiszta fejlődési stratégiában kitűzött 2050-es, teljes klímasemlegesség eléréséhez nélkülözhetetlen a megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő energiatermelés növelése. E célkitűzések megvalósításában az átviteli rendszerirányítók és a villamosenergia-elosztók kulcsszerepet töltenek be, a mostani fejlesztések tehát kiemelt jelentőségűek. A Danube InGrid nemzetközi projekt lehetővé teszi nagyszámú megújuló villamosenergia-termelő hálózati csatlakozását, a hálózat hatékony működtetését, hozzájárul a szolgáltatás színvonalának, valamint az ellátásbiztonságnak a növeléséhez. Emellett támogatja a fenntarthatósági, energia- és klímapolitikai célkitűzéseinket is infokommunikációs technológiák, szoftverek, innovatív hálózati megoldások alkalmazásával” – mondta el a programról szóló nyilvános konzultáción Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

A program most induló második fázisába az MVM-csoport is bekapcsolódik. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. révén a fejlesztéssorozat kiterjed az északkelet-magyarországi régióra is, így a 84 milliárd forintos program keretében az Észak-Dunántúl mellett a következő hat évben Közép-Magyarország, valamint Északkelet-Magyarország területén is megvalósulhatnak a nagyarányú villamoshálózat-fejlesztési beruházások.

