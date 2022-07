Tovább pusztít a szántóföldeken az aszály

Súlyos csapást mért idén az időjárás a hazai mezőgazdaságra, az extrém mértékű csapadékhiány miatt szinte minden növénytermesztési ágazatban komoly terméskieséstől tartanak a gazdálkodók.

Az Agrárminisztérium minapi tájékoztatása szerint eddig csaknem 230 ezer hektárról jelentettek aszálykárt a termelők. Az aszálybejelentések nyolcvan százaléka az őszi vetésű kalászosokra vonatkozik, és az ország öt keleti megyéjére koncentrálódik.A kárenyhítő juttatásra ebben az évben is számíthatnak a gazdálkodók, ahhoz azonban, hogy meg is kapják a terméskiesés után járó kompenzációt, több szabályt is be kell tarta­niuk. Ennek legfontosabb pontja, hogy a kárt a betakarítást megelőzően legalább 15 nappal be kell jelenteni a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A kárbejelentést aszálynál legkésőbb szeptember 30-ig lehet megtenni.

Fontos, hogy a gazdálkodók a kárbejelentés során a valósághoz minél közelebbi hozamcsökkenési adatokat adjanak meg. A kormányhivatal a bejelentést ellenőrzi, és a kárt abban az esetben igazolja, ha az időjárási esemény miatti várható terméskiesés legalább harmincszázalékos.

A hozamcsökkenés megállapításához drónfelvételeket és a határszemle során rögzített adatokat is figyelembe vehetnek. Ezt követően igényelhetik a termelők a juttatást, a kérelmeket november végéig lehet benyújtani. Az ügyintézésben a falugazdászok segítségét is igénybe vehetik a gazdák.

A kifizetés egyik fontos feltétele, hogy a gazdálkodó befizesse az aktuá­lis évre megállapított kárenyhítési hozzájárulást. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a Magyar Államkincstár július végéig határozatban értesíti a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer tagjait a kárenyhítési hozzájárulás összegéről. Az idei egységes kérelemben bejelentett területméretek és termesztett növénykultúrák figyelembevételével megállapított összeget szep­tember 15-ig kell befizetni a kincstár számlájára.

A gazdálkodók ebben az évben is nagy számban kötöttek biztosítást a terményeikre, a vidékfejlesztési programon belül pedig ez alkalommal is igényelhető volt a mezőgazdasági biztosításhoz kapcsolódó díjtámogatás.

Az agrártárca szerint az idén több ezer gazdálkodó élt a lehetőséggel. A károsult termelők az agrárkárenyhítési törvény alapján a földbérleti díj mérséklésére is jogosultak, amelyet szintén lehetőségük van érvényesíteni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)