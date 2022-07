Segítséget kapnak az anyatehéntartók

Az idei aszályhelyzet érzékenyen érinti a legeltető állattartókat is, így az anyatehéntartókat is. A termeléshez kötött uniós forrású és az átmeneti nemzeti anyatehén tartásra vonatkozó közvetlen támogatás vonatkozásában számukra megoldás a kényszerű állománycsökkentés esetén a támogatási kérelemben feltüntetett egyedekre vonatkozó kérelem részleges visszavonása lehet – közölte az Agrárminisztérium (AM).

A visszavonás nem jelentheti a teljes bejelentett állomány kérelemből történő visszavonását és addig teheti meg a kérelmét gazdálkodó, amíg a benyújtott kérelemre vonatkozóan döntést vagy bármiféle meg nem felelésről tájékoztatást nem kap.

Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzésen meg nem felelt állatokra vonatkozó megállapítást tesznek, akkor ezeknek az egyedeknek az esetében a kérelem visszavonása már nem lehetséges – hívja fel a figyelmet az AM közleménye.

Ha a termelő egyes egyedek vonatkozásában részben visszavonja a kérelmét, akkor figyelnie kell arra, hogy a továbbra is a kérelem alapját jelentő egyedeket érintően a termeléshez kötött támogatás további feltételei is teljesüljenek. Ezek sorában kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb negyven százalék legyen és a kérelmezett állatok legalább harminc százalékának kell ellenie a 2022-es naptári évben.

Fontos tudni, hogy a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehén tartásra vonatkozó közvetlen támogatás esetében a legelőterületek kiszáradása miatt nincs lehetőség vis maior kérelmet benyújtani.

A jogcímek részeként a termelő ugyanis hat hónapos birtokon tartási, nem pedig legeltetési kötelezettséget vállalt. A fenti támogatásokkal kapcsolatos jogosultsági feltételeket – uniós jóváhagyás miatt – a beadott kérelmek esetében változtatni már nem lehet – áll a közleményben.

Előfordulhat olyan eset is, amikor kényszervágás történik, emiatt továbbra is lehetséges vis maior eseményt jelenteni és erre figyelemmel – a többi jogosultsági feltétel teljesítése esetében, valamint a megfelelő igazolás benyújtásával – a támogatás kifizetése is lehetségessé válhat.

