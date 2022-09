Keserűek a kilátások a cukorpiacon

Abban Dorogi Árpád is egyetértett, hogy idén a hazai és az európai uniós szinten is kevesebb cukor készülhet, hiánytól azonban – a most tapasztalható átmeneti készlethiány ellenére – nem kell tartani.

Az árakkal kapcsolatban jelezte: a költségek miatt hosszabb távon magasabb árakra kell berendezkednie a piacnak, az árstop kivezetésével pedig a kiskereskedelmi forgalomban is jelentős áremelésre kell készülni.

A szövetség elnöke ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években az uniós túlkínálat és a jelentősnek mondható importnyomás miatt méltatlanul alacsony szintre került a cukor ára, ami a termelőknek kifizetett répa árában is megjelent. A szakember azt reméli, hogy a mostani piaci átrendeződésnek köszönhetően helyére kerül a cukor és a répa ára is, aminek köszönhetően ismét bővülhet a termőterület hazánkban. Mindez a hazai cukorellátást is stabilabb szintre helyezi majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)