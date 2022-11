Csúcsra tör a baloldali ígérgetés

Újjáépített otthonteremtés

Az Orbán-kormány 2010 után újraépítette az otthonteremtést, amelynek később a lakásfelújítási támogatási rendszer is része lett. Mindezek vissza nem térítendő támogatásokat és rendkívül kedvező hitelek elérését tették lehetővé. Ennek eredményeként eddig több mint százezer család igényelte otthona felújításához a vissza nem térítendő állami támogatást, míg a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) már jóval több mint kétszázezren. A kormánypártisággal korántsem vádolható GKI idén augusztusban ismertette azt a felmérést, amely szerint nyolcszázezer lakás újulhat meg az év végéig. A fent említett programok egyébként összhangban vannak a családpolitikai intézkedésekkel is. A kormány már jelezte, hogy jövőre sem fordítanak kevesebbet a családokra – a részletekről decemberben születik döntés.

Boros Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy Dobrev Klárának már csak azért sem kellene az uniós pénzekkel dobálóznia, mert valójában ő is azon dolgozik, hogy Magyarország ne juthasson hozzá a hazánknak járó forrásokhoz.

Ezért szavaznak hazánk ellen a nemzetközi porondon is, majd az országra nézve kedvezőtlen döntéseket győzelemként ünneplik.

Álságos baloldal

Lapunk arról is beszámolt, hogy az árnyékkormány a rezsicsökkentést és az adócsökkentési politikát is igyekszik baloldali vívmányoknak beállítani. Ehhez képest az Orbán-kormánnyal szemben álló politikai tábor egyetlenegy olyan intézkedést sem támogatott, amelyek hatalmas segítséget jelentenek a családoknak. A rezsicsökkentést is folyamatosan támadták, míg kormányon többször emelték az energia árát. Az árstopok ellen is rendszeresen felemelik a szavukat, mert a balliberálisok szerint piacgazdasági körülmények között nincs helye az ilyen lépéseknek. Mindebből az következik, hogy ha ők lennének hatalmon, akkor sem rezsi-, sem adócsökkentés nem lenne, ahogy az árstopok sem léteznének.