Dobrev Klára elterelő hadművelete

A cikk szerint a második Gyurcsány-kormány eskütétele óta nem múlik el nap, hogy a tízmillió magyar ne szembesülne ­rossz hírrel, amelyeket aztán a pénztárcájukon is meg fognak érezni. A nemzetközi pénzügyi válság ekkor még nem volt sehol, amelyre egyébként szintén megszorításokkal válaszolt a Gyurcsány bukása után megalakult Bajnai-kormány.

Dobrev Klárának azért sem kellene a német elképzelésekre hivatkoznia, már ami a jövedelemadók sávhatárait érinti, mert Magyarországon az egyik legalacsonyabb a személyi jövedelemadó kulcsa (15 százalék) az unió­ban.

A négy vagy annál több gyermeket nevelő nőknek, valamint a huszonöt évnél fiatalabb munkavállalóknak pedig egyáltalán nem kell ezt a közterhet megfizetniük.

A magyar adórendszer versenyképességéről több nemzetközi visszajelzés is született az elmúlt hetekben. Hazánk hat helyet javítva a hetedik helyen végzett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országainak rangsorában, amely az adórendszerek vonzerejét mérte össze. Ezzel megelőztük Németországot, Ausztriát és az Egyesült Államokat is. Az EY globális pénzügyi tanácsadó cég ismertette, hogy Magyarország legnagyobb erőssége az OECD-országok között legalacsonyabbnak számító társasági adó, amely mindössze kilenc százalék. Az elemzés erősségként értékelte a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót is.

Az unió statisztikai hivatalának (Eurostat) adatai pedig azt mutatják, hogy hazánk áll az első helyen a tagállamok adócsökkentési rangsorában.

Magyarországon ugyanis 34 százalékra javult a GDP-arányos adóterhelés 2021-ben, ezzel szemben az uniós átlag a 42 százalékot közelíti.

A Demokratikus Koalíció most azt szorgalmazza, hogy a kormány ideiglenesen, legalább az év végéig törölje el az alapvető élelmiszerek áfaterhét. A Fidesz erre úgy reagált, hogy ha Gyurcsányékon múlna, akkor semmi nem szabna határt a szankciós élelmiszerár- és energiaár-emelkedésnek, a magyar családokat pedig már rég magukra hagyták volna.

A kormánypárt emlékeztetett: a baloldal sem az élelmiszerek, sem a rezsi árának befagyasztását nem támogatta.

Borítókép: Árnyékkormány árnyékígéretekkel. Amit a valóságban tettek, azt évekig nem tudta kiheverni az ország. (Fotó: Bach Máté)