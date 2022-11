Egyre elterjedtebbek a kockázatos fűtési megoldások

Beköszöntött a tartósan hideg idő Európában, a háztartások pedig kénytelenek növelni a gázhasználatot, hogy melegen tartsák az otthonaikat. Csakhogy az energiahordozó ára az uniós szankciós politika és az emiatt kialakult energiakrízis miatt már sokszorosa a tavalyinak, sokan már most is alig tudják fizetni a költségeket.

Ráadásul Németországban több millió háztartásnak kell számolnia azzal, hogy a jövő év elején jelentősen megemelkedik az áram és a gáz ára. Az áram átlagosan 61 százalékkal, a gázé 54 százalékkal lesz drágább.

Ez több száz eurós többletköltséget jelent az egyik összehasonlító portál szerint. A gázár esetében a Verivox kiszámította, hogy milyen következményekkel jár egy 20 000 kilowattóra éves fogyasztású ház fűtése. Itt a költségek évente 1247 euróval nőhetnek.

Az érintett ügyfelek kereshetnek olcsóbb tarifákat – de mára szinte minden szolgáltató jelentősen megemelte az árat. Éppen ezért egyre többen próbálják valamilyen alternatív módon melegen tartani a lakást, ezek azonban a legtöbb esetben életveszélyes megoldások.

Jörg Dindorf, a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Bad Kreuznach tűzoltója mesélt arról, hogy milyen őrült ötleteket adnak egymásnak az emberek a közösségi oldalakon. Például arra bátorítják egymást, hogy olyan kültéri eszközöket használjanak beltéren, mint a kerti faszenes grillsütő, vagy a gázpalackkal működő kültéri fűtőberendezések.

Dindorf felhívta a figyelmet, hogy az ilyen megoldások gyakran vezetnek szén-monoxid-mérgezéshez, rengeteg ilyen esethez kellett már kivonulniuk, nagyon sokan meghaltak a mérgezés miatt. A legnépszerűbb spórolós megoldás a teamécses kályha, amely a szakemberek szerint a legveszélyesebb lehet idén, hiszen a hozzávalókat könnyen és olcsón be lehet szerezni bármelyik boltban.

Ezeket a rögtönzött minikályhákat nagyon könnyű véletlenül felborítani, ami után pillanatok alatt kigyullad az egész lakás. Ha egy társasházról van szó, akkor pedig nem csak a saját életüket veszélyeztetik a spórolni vágyók, hanem a szomszédaikét is. A tűzoltó arra számít, hogy idén télen jelentősen megnő az ilyen esetek száma.

Erre utaltak a biztosítók is, akik szerint idén télen a legnagyobb veszélyt a lehetséges háztüzek okozzák. Jörg Asmussen, a Német Biztosítók Szövetségének ügyvezető igazgatója azt mondta a sajtónak, hogy „aggodalommal látjuk, hogy egyes bérlők és lakástulajdonosok milyen kalandos eszközökhöz akarnak folyamodni. Nem tanácsoljuk az ilyen veszélyes kísérleteket.”

Akinek kandallója van a lakásában, az valószínűleg ismét begyújtja majd a fatüzelésű kályhát, noha évek, vagy akár évtizedek óta nem használta senki. Az idő múlásával pedig a kémények megrongálódhattak, vagy eltömődhettek, szakszerű átvizsgálás nélkül pedig életveszélyes is lehet a kandalló használata.

– Sajnos azt tapasztaljuk, hogy elég sok ember ellenőrzés nélkül helyezi újra üzembe a fatüzelésű kályhákat. Ez illegális és tűzveszélyes, mert a használaton kívüli kéményben madárfészkek, darázsfészkek vagy egyéb dugulások lehetnek – mondja Daniel Fürst, aki maga is kéményseprőmester és a szakmai szövetség elnöke egyben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha nem ellenőrzik előzetesen, hogy az égéstermék szabadon távozik-e a házból, akkor fennáll a veszélye annak, hogy szén-monoxid marad a lakásban. A szakember egy másik veszélyre is figyelmeztetett: a korábban lerakódott, nem teljesen elégett korom még sokáig gyúlékony marad, ha nem takarítják le szakszerűen, akkor kéménytűz keletkezhet, megrepedhet a kémény és akár a plafon is kigyulladhat a lakásban.

Borítókép: a közösségi oldalakon veszélyes ötleteket adnak egymásnak az emberek, például azt, hogy a kerti grillsütő benti használatával csökkentsék a rezsiszámlát (Fotó: 123rf)