Az olajembargó veszélybe sodorja a benzinárstopot is + videó

Ráadásul jó esély van arra is, hogy Oroszország és a nagy olajkitermelő országok nem nézik majd tétlenül az unió embargóját. A napokban az orosz miniszterelnök-helyettes Szaúd-Arábia energiaügyi miniszterével egyeztet a lehetséges válaszlépésekről. Márpedig a nagy olajkitermelők az elmúlt hónapokban sokkal inkább Oroszországhoz igazodtak, mint a Nyugathoz, ami Európának nem sok jót ígér.

– A kibontakozó problémák Magyarország szempontjából is aggasztók. Hazánk ugyan mentességet harcolt ki magának az embargó alól, így továbbra is vásárolhat orosz olajat. Tehát közvetlen ellátásunk nem kerül veszélybe, de a közvetett hatások alól nem fogjuk tudni teljesen kivonni magunkat. Az unióban kibontakozó gazdasági válság hullámai Magyarországra is begyűrűznek majd és azáltal, hogy más tagállamok energiapiaci mozgástere szűkül, hazánk is egyre nehezebben és drágábban fog tudni üzemanyagokat importálni – magyarázta. Hozzátette: