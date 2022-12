Polt Péter: Kiváló eredményekkel zárjuk a 2022-es évet

Polt Péter rámutatott arra, hogy a pandémia után új kihívást jelentett az orosz–ukrán háború és az energia-, illetve a gazdasági világválság. Az ügyészségnek különös figyelmet kell fordítania a polgárok jogaira és az állami intézményrendszer megfelelő működésének garantálására – hangsúlyozta.

Az adatok azt mutatják, hogy a nehézségek ellenére az ügyészi szakmai munkát idén is magas színvonalon, kiváló eredményekkel végeztük

– mondta a legfőbb ügyész.

Közlése szerint az ügyészség sikeresen alkalmazkodott a körülményekhez, valódi, minőségi munkát végez, képes az új kihívások gyors kezelésre.

A drasztikus energiaár-emelkedés miatt az ügyészség is arra kényszerült, hogy épületeket zárjon be, takarékossági intézkedéseket vezessen be a téli hónapokra, ezek azonban nem hátráltatják a munkát – jelezte.

A hagyományos ügyészségi feladatok mellett az idén az uniós tárgyalásokból fakadó elvárásoknak is meg kellett felelni. Az Országgyűlés módosította a büntetőeljárási törvényt, „kiegészítő pótmagánváddal kívánja növelni a korrupció, valamint a közvagyon és az uniós pénzek jogszerű felhasználását sértő cselekmények elleni fellépés hatékonyságát” – fogalmazott Polt Péter. A vádhatóság gyorsan megteremtette az új eljárási forma működtetésének feltételeit – fűzte hozzá.

Az elmúlt évben fokoztuk az ügyészség innovációs törekvéseit is

– mondta Polt Péter.

Borítókép: Polt Péter (Fotó: MTI/Soós Lajos)