Egy évtized alatt kétszáz új hotel épült Szerbiában

Számos állami szálloda esetében hajtottak végre privatizációt az elmúlt évtizedben Szerbiában. A hotelek új tulajdonosai felújították és korszerűsítették az épületeket, az elmúlt öt évben azonban jelentősek a zöldmezős beruházások is.

Sícentrum Szerbiában

Fotó: Talha Ozturk

A hegyvidékek és síközpontok közül Zlatiboron, Kopaonikon és a Fruska gorán épülnek nagy erőkkel az új szálláshelyek, emellett a gyógyfürdők környéke is fejlődik, vagyis Vrnjacka Banjan és Sokobanjan is sok az új hotel. Ivan Vitorovic idegenforgalmi szakember a szerb közmédiának azt nyilatkozta, lehetőségek és bővítési kapacitások még bőven vannak, itt az ideje például Szerbia keleti és déli részét is felzárkóztatni. Úgy véli, a következő tíz év ebben a térségben hozhat robbanásszerű fejlődést.

Tavaly decemberben több mint hárommillió vendégéjszakát jegyeztek a belgrádi szállodák. Ez félmillióval meghaladja a koronavírus-járvány előtti, vagyis 2019-es adatokat.

Országos szinten 13 millió volt a vendégéjszakák száma, ez kétmillióval több, mint a 2019-es adat. Ivan Vitorovic szerint a szerbiai szállodák nemcsak számukban, hanem minőségükben is sokat léptek előre, értékelésük rendszerint a 10-es skálán 8,5 és 9,5 közötti. A következő a hozzáadott tartalmak fejlesztése kell hogy legyen – tette hozzá az ágazati szakember, aki szerint a turisták ma már nem elégednek meg magával a szállással, egyéb elfoglaltságokra, például medencére, szaunára, sportolási lehetőségre is vágynak.

A szakemberek szerint egyébként Szerbia elsősorban autentikus hangulata és óriási vendégszeretete miatt lehet vonzó a külföldiek számára.

Belgrád rendszeresen szerepel az utazási témákról posztoló vloggerek listáján mint a legjobb bulihely Európában, míg a szerbiai hegyek és folyók látványa a természetjárókat ejti rabul. A síközpontok azon turisták körében népszerűek, akik az Alpok minőségét keresik kedvező áron.

Szerbia az árak tekintetében rendkívül konkurens – a jó minőségű szállodák éjszakánként átlagosan 100 euróba kerülnek, és a nyugat-európai viszonyokhoz képest reggelit is sokkal olcsóbban lehet igényelni. A Belgrádba érkező turisták emellett azt is örömmel fogadják, hogy a klubok többségébe ingyenes a belépés, fizetni csak a fogyasztásért kell.

Két éve, 2021-ben jelentős számú indiai turista érkezett Szerbiába. Tavaly az oroszok jelentették a legnagyobb számú külföldit. Vitorovic szerint idén a nyugat-európai utazók is felfedezik majd az országot, akik elsősorban a közvetlen repülőjáratok számának emelkedése miatt érkezhetnek Szerbiába.

– Spanyolország, Németország, Ausztria és Olaszország – ezekből az országokból jöhet egyre több turista. Ők nagyszerű vendégek, akik értékelni fogják, amit nyújtunk nekik, és költeni is tudnak – állítja a szakember. Emellett visszatérnek majd a hagyományos idegenforgalmi partnerek is, például Törökország, Izrael és Kína – tette hozzá Vitorovic.

Utóbbi, vagyis a kínai turisták esetében az is fontos szempont lehet, hogy – mint arról a V4NA is beszámolt – 22 év kihagyás után tavaly újra közvetlen repülőjáratot indított Belgrádból az Air Serbia légitársaság. A Belgrád és Kína negyedik legnépesebb városa, Tiencsin között közlekedő járat iránt nagy a kereslet a koronavírus-járvány miatti hosszú bezártságból szabaduló kínaiak körében.

Borítókép: Belgrád rendszeresen szerepel az utazásról posztoló vloggerek listáján (Fotó: Hakan Burak Altunoz)