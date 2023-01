Sikeresen eljutott Orbán Viktorhoz a taxisok levele, reagált a kormány

A Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amely a személytaxi-szolgáltatásnál megállapítja az eltérő rendelkezéseket a hatósági áraktól.

A döntés értelmében

megvalósul a fővárosi 10 százalékos díjemelés, viszont a fix tarifák szabad piacosítására nincs lehetőség. A rendelet január 26-tól lép hatályba.

A rendeletben az orosz–ukrán háború és a humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítására és kezelésére hivatkoztak. Eszerint a jelenleg érvényes hatósági ár nem vezethető ki, viszont a települési önkormányzat a hatósági ár mértékét megváltoztathatja. Ezt viszont csak úgy tehetik meg, hogy a rögzített hatósági ár helyett magasabb hatósági ár nem alkalmazható.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is megírta, a taxisok levélben fordultak Orbán Viktorhoz, amelyben egyértelműen elutasították, hogy a hatósági árakat szabad vagy részben szabad piaci ár váltsa fel. Az írást több miniszter is megkapta, köztük Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

A levélben a taxisok arra kérték a miniszterelnököt, hogy a kormány támogassa az ágazatot abban, hogy a budapesti taxiközlekedésben az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott hatósági ár megmaradjon.

A taxisok arra hivatkoztak, hogy a szabályozás a 2013-as bevezetése óta számos téren jótékony hatást fejtett ki.

