Vita a német szénbányákról

Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök is felháborodva reagált Robert Habeck energetikai terveire. A szintén kereszténydemokrata politikus a Bildnek adott interjúban jelezte: „Nem értem, hogy a szövetségi gazdasági miniszter miért az év első napján hozza fel ezt a vitát. Németországnak most komoly energiaproblémája van.” Szerinte a kormánynak inkább azon kellene törnie a fejét, hogy honnan lesz még több olcsó energia, mert a mostani bizonytalanságot és folyamatos költségnövekedést nem engedheti meg magának a kabinet. Szászországnak egyébként a zöldátmenet strukturális átalakításával is komoly gondja van, a tartomány ezért is vonakodik az átállás felgyorsításától. A szövetségi kormány 17 milliárd eurót költ a bányászat strukturális átalakítására csak a szász és a brandenburgi oldalon. Ebből azonban szinte semmit nem érzékeltek eddig a helyiek. A Szászországba érkező két nagy kutatóintézet egyelőre csak papíron létezik.

Stephan Meyer kereszténydemokrata politikus ennél nagyobb és konkrétabb problémáról beszélt, ami a Lausitz régiót érinti.

Eddig mintegy hatszázmillió eurónyi támogatást igényeltek, mintegy százmilliót már jóváhagytak, ám csak 1,4 millió eurót fizettek ki.

Joachim Ragnitz, a drezdai Gazdaságkutató Intézet igazgatóhelyettese is éles kritikát fogalmazott meg, nevezetesen azt kifogásolta, hogy a már elbírált és kifizetett pénzeket nem arra használják, hogy valamelyest kompenzálják a helyieket vagy hogy az átállás utáni életüket megalapozzák.

– Nem az üzleti beruházásokat támogatják, hanem sok, jelen esetben jelentéktelenebb tényezőt, amelyek nem hoznak munkahelyeket. A strukturális átalakításra szánt pénzeket például a görlitzi turisztikai információs központ digitalizálására, a quitzdorfi gát felújítására vagy a zittaui keskeny nyomtávú vasút egyik történelmi gőzmozdonyának olajtüzelésre való átalakítására fordítják. Kompenzálja ez azt a több ezer munkahelyet, amely a szénszállítás megszüntetése miatt eltűnik? – tette fel a kérdést a gazdasági szakember. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal jelenlegi adatai szerint a lusztinai régióban mintegy nyolcezer ember dolgozik a bányászatban, ebből háromezer a szász oldalon.