Fényes tányérok, csillogó poharak

Kísérletek során bebizonyították, hogy a mosogatógépet használó háztartások hatékonyabb vízgazdálkodást folytatnak, mint ahol hagyományosan, kézzel mosogatnak. Nem mellékesen mosogatógép használatával évente akár 230 óra házimunkát is megspórolhatunk. S ha ezen felül arra is odafigyelünk, hogy energiahatékony modellt válasszunk, akkor több szempontból is jól bánunk magunkkal és a környezetünkkel – állapítja meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) legfrissebb tesztjében. Az egyesület annak is utánajárt, hogy jelenleg mely termékek felelhetnek meg az említett szempontoknak, és mi mindenre érdemes figyelnünk mosogatógép vásárlásakor.

Kicsi vagy nagy a család?

Vásárlás előtt érdemes átgondolni, hogy kisebb (6-8 terítékes) vagy nagyobb (12-16 terítékes) gépre van-e szükségünk. Csak azért ne válasszunk kisebb szerkezetet, mert kevesebbet fogyaszt, hiszen, ha egyébként sokszor be kell kapcsolnunk, mert nagy a család, akkor nem járunk vele jobban, mint egy nagyobb kapacitású, de ritkábban üzemelő verzióval – figyelmeztetnek a tesztelők.

Mindenképpen ajánlatos utánajárni a mosogatógépek tisztítási és szárítási hatékonyságának, energia- és vízfogyasztásának is Fotó: Shutterstock

Az sem mindegy, hogy hova helyeznénk el a készüléket a lakásban, ugyanis részben vagy teljesen beépíthető, illetve szabadon álló változatok kaphatók normál és keskeny kivitelben. A részben vagy teljesen beépíthető modellek előnye, hogy előlapjuk összehangolható a konyhabútor színével, jellegével.

Ez alkalommal is több, fontos szempontot vett górcső alá a TVE, amelynek nyomán 143 termékről tudhatunk meg részletes információkat. A teszt fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, egységes módszertan alapján készült, és ami fontos, hogy gyártóktól független, valós tapasztalati és mérési úton szerzett mérések eredményeit mutatja. Mindenképpen ajánlatos utánajárni a mosogatógépek tisztítási és szárítási hatékonyságának, energia- és vízfogyasztásának is – tanácsolja az egyesület. – Gyűjtsünk információt a termékek használhatóságával kapcsolatosan, mert jó, ha viszonylag egyszerűen és egyértelműen tudjuk használni, tisztítani. Majd hozzátették:

Amennyiben jellemzően éjszaka kapcsolnánk be a gépet, akkor az sem mindegy, hogy mennyire zajos működés közben, és tudunk-e mellette zavartalanul aludni.

A kedvezőbb árért kompromisszumot kell kötni

A teszteket végzők az eredmények alapján megállapították, hogy a vizsgált modellek tisztítási és szárítási hatékonysága jó, illetve megfelelő. Az összességében 70 százalék fölötti eredménnyel záró mosogatógépek átlagára 277 ezer forinttól indul. Ez annyit jelent, hogy ugyan találhatunk jól teljesítő gépet ennél olcsóbban is, de a kedvezőbb árért cserébe kompromisszumot kell kötnünk. Akár abban, hogy milyen hosszú ideig tart egy-egy program, mennyire felhasználóbarát, vagy éppen a víz- és energiafogyasztása nem lesz kedvező.

Az élen több Bosch és Miele termék is végzett. Bár megjegyzik, hogy a kiemelkedő modellek mellett például a Bosch SMV25EX00E terméke csak átlagosan, bizonyos vizsgált szempontok szerint átlag alatt szerepelt, és összességében egyáltalán nem kiemelkedő 57 százalékos eredményt ért el. Külön értékelték a tesztelők a termékeket azt szem előtt tartva, hogy sokan éjszaka szeretik bekapcsolni a mosogatógépet. Nyilván ezeknél a termékeknél hangsúlyos szempont, hogy mennyire zajosak.

A tökéletes „éjszakai alvótárs” versenyt a Bosch SMV4ECX14E nyerte, amely 277 ezer forintos átlagáron érhető el. De a Whirlpool WI 7020 P is szép eredményeket ért el e tekintetben, s ez a termék már 159 ezer forintos átlagáron beszerezhető. Esetében viszont nagyon hosszú programokkal kell számolnunk – jelzik a tudatos vásárlók.

Érdemes az Eco programot választani

Nem mindegy az sem, hogy melyik mosogatógép hogyan küzd meg a tányérok, műanyagok és fémedények tisztításával és szárításával. Egészen pontosan megnézhetjük, hogy mennyi vizet és áramot fogyasztanak a fő, illetve az Eco program lefutása alatt. Természetesen a mosogatógépeken található Eco program a fő programoknál kevesebbet fogyaszt, ezért érdemes ezeket választani használatkor. S ha már megvan a kiválasztott mosogatógép, arra vonatkozóan is tudunk információt szerezni, hogy melyik tabletta vagy gél segíti majd a leghatékonyabban a mosogatást.

A TVE ez alkalommal külön kitér még egy, cseppet sem elhanyagolható beszerzési szempontra:

A mosogatógépek sokszor hibátlan állapotban, másodkézből is megszerezhetők, vásárlás előtt mindenképp érdemes átböngészni a használt készülékek kínálatát is.

Ha meglévő készülékünket cseréljük le, akkor körültekintően járjunk el, kérjük az új terméket szállító boltot, hogy vegye át feleslegessé vált készülékünket, hiszen erre jogszabály kötelezi, vagy keressünk fel vele egy hulladékudvart.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)