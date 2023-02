Magához térhet a baromfiágazat

Jelentős támogatást kaptak az elmúlt évben a hazai baromfitartók. Ha sikerül véget vetni a madárinfluenzának, még az idén újra növekvő pályára kerülhet az ágazat – derült ki Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából. A tárcavezető hangsúlyozta: a magyar kormányzat az elmúlt évben minden segítséget megadott az állattartóknak. Számos, a baromfitartókat is segítő intézkedést vezetett be az Agrárminisztérium a gazdák pénzügyi likviditásának javítása érdekében. Az uniós válságkezelési csomag hazánknak jutó keretéből 6,2 milliárd forint értékben nyújtott extra támogatást a sertés- és baromfiágazat szereplőinek, amelyből a baromfiágazat 4,3 milliárd forinttal részesült. A Vidékfejlesztési program (VP) keretében pedig mintegy 15 milliárd forint kerettel új baromfi-állatjóléti támogatási konstrukciót vezetett be a tárca.



Az állattartókat számos intézkedéssel segítette a kormány az elmúlt évben. Fotó: Nagy Norbert

– A VP keretéből csak az elmúlt néhány évben 460 ezer kérelem kapcsán mintegy 160 milliárd forint támogatást ítéltek meg a telepek korszerűsítésére – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Nagy István emlékeztetett arra is, hogy valamennyi mezőgazdasági termelő, így az állattartók számára is megteremtették a meglévő hiteleik fizetéséhez kapcsolódó moratórium lehetőségét. Azok az állattartók, akik 2022. szeptember végéig jelentkeztek, 2023 végéig kaptak haladékot a hiteleik törlesztésére. – Sokan éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen összesen 286,6 milliárd forintnyi mezőgazdasági hitel törlesztésének felfüggesztését kérték a gazdák – mutatott rá a miniszter.