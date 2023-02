Rekordévet tudhat maga mögött a HIPA

Soha nem volt olyan magas a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség által kezelt projektek értéke, mint 2022-ben – közölte az ügynökség. A hat és fél milliárd euró beruházási volumen 92 kiemelt projekt keretében valósul meg, 15 083 munkahelyet teremtve. A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) földrajzi eredetét tekintve is kiegyensúlyozottak, hiszen a tőkeberuházások 48 százaléka keletről, míg 42 százaléka nyugatról érkezett, a magyar vállalatok által indított beruházások pedig a volumen tíz százalékát tették ki.

Dél-Korea megőrizte előző évi vezető pozícióját, és ismét a legnagyobb beruházónak bizonyult: 2019 és 2021 után 2022-ben is a legtöbb működőtőkét hazánkba hozó ország volt. A távol-keleti ország közel 2,8 milliárd eurót fordított beruházásra, és emellett a projektszámok, valamint a munkahelyteremtés kategóriájában is remekelt, mivel minden negyedik új állás és minden tizedik projekt dél-koreai vonatkozású. Az akkumulátorokhoz szeparátorfóliát gyártó W-Scope például egymaga 720 millió eurót fektetett be.

Németország befolyásos szerepét sem lehet azonban eléggé hangsúlyozni. A német vállalatok nemcsak a beruházási volumen harminc százalékáért voltak felelősek, hanem a legtöbb, huszonöt darab projektet is ők hozták tető alá, valamint befektetéseikkel hatezer új munkavállaló felvételének feltétételeit teremtették meg. Ez utóbbi 2022-ben az összes újonnan létrejövő munkahely negyven százalékának felelt meg

– emelte ki Joó István, a HIPA vezérigazgatója.

Ezen túl Svájc, Franciaország, Japán és Kína emelkedett ki a Magyarországon legnagyobb intenzitással befektető nemzetek közül. A tőkeerős magyar cégek szintén aktivitásukról tettek tanúbizonyságot, amit jól mutat, hogy az új munkahelyek 11 százalékát ők biztosítják. A projektek közel húsz százalékát tudhatják magukénak.

Ágazati bontásban az elektronika, a járműipar és az élelmiszeripar vezet. Az elektronika a teljes beruházási volumen 43 százalékát vonzotta, és ennek többsége az e-mobilitás területén valósul meg. A járműipar és az élelmiszeripar együtt az összes projekt 37 százalékát, illetve az új munkahelyek 44 százalékát teszi ki.

Lényeges eredmény az is, hogy 2022-ben húsz projekt ügyében született pozitív döntés mintegy kettőezerötszáz munkahelyet teremtve az üzleti szolgáltató központok, az IT és a K+F területén, ami fontos lépés Magyarország azon erőfeszítésében, hogy a lehető legtöbb magas hozzáadott értékű szolgáltatóipari beruházást valósítsa meg

– tette hozzá a HIPA vezérigazgatója.

A projektek földrajzi eloszlása kiegyenlített volt: három-három megye adhat otthont egyenként nyolc, illetve hét projektnek. Az összes pozitív döntéssel zárult beruházás kilencven százaléka vidéki helyszínen található, és szinte minden vármegyét érint legalább egy pozitív projekt.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Choi Won Kun, a W-Scope elnöke, Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Ko Kyung Hwan, a W-Scope ügyvezető igazgatója a dél-koreai W-Scope Hungary Plant alapkőletételén, Nyíregyházán (Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter)