Csak néhány hetet kell várni az olcsóbb paradicsomra

Tovább fokozódhat a paradicsomhiány az Európai Unióban, miután Törökország nemrég bejelentette, hogy átmenetileg beszünteti a zöldség exportját. A Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján olvasható elemzés szerint a török agrárminisztérium az árstabilitás biztosítása érdekében döntött a kiviteli tilalom mellett, az intézkedés április 14-ig hatályos, és a friss paradicsom mellett a fagyasztott zöldségre is vonatkozik.

A FruitVeb szerint az intézkedésben kétségkívül szerepet játszott az Európát jelenleg sújtó zöldség-gyümölcs ellátottsági krízishelyzet is, amelynek következtében Angliában a vásárlóknak üres polcokkal kellett szembenézniük számos áruházláncban. Ez a spanyol és észak-afrikai szállítások megritkulásának a következménye, ám ennek hatására egyre több európai importvállalat fordult Törökországhoz, mint potenciális paradicsomforráshoz.

Ledó Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zöldségtermesztési alosztályának vezetője lapunknak elmondta: földrengésekkel érintett területen működik a török hajtató kertészetek jelentős része, ezért amellett, hogy a belső piacon nagyon komoly logisztikai nehéz­ségekkel küzdenek, vélhetően jelentős mértékben visszaeshet a termelés is.

Magyarországon szerencsére nem kell ilyen mértékű hiánytól tartani, bár Törökország jelentős importpartnerünknek számít ezen a területen. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022 első nyolc hónapjában összesen 1700 tonna török paradicsom érkezett a magyar piacra, miközben Spanyolországból 4900 tonna körüli mennyiséget importáltunk. Ledó Ferenc szerint a mostani török döntés hatása hosszabb távon nem okoz hiányt, hiszen a napokban már elkezdték szedni a magyar üvegházakban is a fürtös paradicsomot, három-négy héten belül pedig nagyobb mennyiség jelenik majd meg a piacon.

Nem túl fényesek a hazai hajtató kertészetek kilátásai, a legnagyobb fejtörést a növényvédelmi problémák okozzák a termelőknek. Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs

Bár a hazai fogyasztás teljes ellátására ez még nem lesz elegendő, április második felére a magyar paradicsom már kiszorítja az importárut a boltokból.

A szakember az árakkal kapcsolatban elmondta: jelenleg olyan drága a paradicsom Európában, így itthon is, hogy ezen szint fölé már vélhetően nem emelkednek az árak. A hazai zöldséggel egyidejűleg vélhetően a holland paradicsom is megjelenik az európai kínálatban, valamint a marokkói és spanyol ültetvényeken kárt okozó hideghullám hatásai is lecsengenek.

– Néhány héten belül rendeződik a helyzet az uniós paradicsompiacon. Ezzel együtt pedig az árak is csökkennek – mutatott rá a szakember.

A jelenlegi magas árszint ráadásul a fogyasztás visszaesésével is fenyeget. Ledó Ferenc szerint míg a kertészetek a múlt évben a termelési költségeik növekedését be tudták építeni az árakba, a forgalom pedig a magasabb árak ellenére sem esett vissza, az idén már biztosan más lesz a helyzet. – A múlt év tavaszán jelentős többletjövedelemre tehettek szert a háztartások, a 13. havi nyugdíj mellett a személyi jövedelemadó visszatérítése is növelte a vásárlóerőt. Ez az idén hiányozni fog – jegyezte meg a NAK zöldségtermesztési alosztályának vezetője.

A hazai hajtató kertészetek kilátásai egyébként sem túl rózsásak, jelenleg is nagy a bizonytalanság az ágazatban. A borús hangulatot csak részben magyarázza a fogyasztás csökkenésétől való félelem, a termelők elsősorban a növényvédelmi kérdések miatt aggódnak. Ledó Ferenc jelezte: felmérésük szerint jelentősebb termelés-visszaesésre nem számítanak az ágazatban, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a tavalyinál jóval komolyabb növényvédelmi gondokkal küzdenek a kertészetek, a szerválaszték nagyon szűk, a biológiai növényvédelem pedig sok esetben nem működik megfelelően.

