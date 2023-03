Jelentős árcsökkenésre nem érdemes várni a Balaton északi partján

A tavalyi év során ahogy a teljes hazai ingatlanpiacon, úgy a Balaton környékén is a megszokottnál gyengébb volt a kereslet, azonban a déli parton így is nagyobb aktivitást tapasztaltak a Duna House értékesítői – válaszolta lapunk megkeresésére Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője. Kifejtette, a két part eltérő földrajzi adottságainak köszönhetően mást és mást kínál az érdeklődők számára, a déli part népszerűségét főként a vízparti ingatlanok keresettsége magyarázza, valamint az sem elhanyagolható szempont, hogy alapvetően alacsonyabb négyzetméteráron lehet ingatlanhoz jutni itt, mint az északi területeken.

A Balaton déli partján az alacsonyabb, az északin a magasabb épületek dominálnak

Fotó:Magyar Nemzet/Kurucz Árpád

Benedikt Károly kiemelte, a balatoni ingatlanpiacra jellemző szezonalitás ellenére a tó mindkét partján a 2022 végén tapasztaltaknál aktívabban kezdődött az idei év, azonban megszűnt az úgynevezett ingatlanturizmus, kevesebb az érdeklődő, jóval megfontoltabbak, ugyanakkor komolyabb szándékkal érkeznek.

Az északi parton – amelyet főleg a panoráma miatt keresnek a vevők – főként a kilencvenes-kétezres években épült, korszerűtlenebb, száz és kétszázmillió forint közötti ársávban található, de túlárazott ingatlanok ragadnak bent, ahol az eladó nem eléggé motivált arra, hogy az árat a reális, aktuális piaci körülményeknek megfelelő mértékre csökkentse – húzta alá a szakértő. Egyúttal rámutatott, főként a különlegességekre, például a panorámás, a vízközeli vagy az igazán kedvező árszinten kínált ingatlanokra van jelenleg is kereslet, azonban az általános tulajdonságokkal rendelkező, valamint a külterületi ingatlanokra megállt az érdeklődés a tótól északra.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a kétszázmillió forint feletti kuriózumok iránt érdeklődő vevők a jelenlegi gazdasági helyzetben is keresik az igazán jó ajánlatokat. Az északi part vevői között elenyésző a hiteles vásárlók aránya, legtöbb esetben befektetési céllal szerződnek, vagy hosszabb tartózkodásra is alkalmas nyaralókat választanak saját használatra, amelyek jellemzően második otthonként funkcionálnak. Az árak jelentős csökkenésére nem érdemes várni, a túlárazott ingatlanok esetében lehet mozgás, azonban a reális ár alatt várhatóan csak elenyésző számban jelennek majd meg a kínálatban az ingatlanok.

A déli parton még érezhetően nem indult be a nyaralószezon, inkább kisebb értékű, állandó bentlakásra alkalmas ingatlanok, főként lakóházak iránt van kereslet, ahol az elérhető állami támogatásokat és kedvezményeket is igénybe tudják venni a vevők. A déli parton érdeklődők nem szívesen költenek 50-70 millió forintnál többet lakásokra, így a 80-100 millió forint feletti, vízpartközeli lakások iránti kereslet csökkent, illetve nagyobb eséllyel ragadnak bent azok a túlárazott nyaralók, amelyekért 70-80 millió forintot kérnek, holott mind a luxus, mind az újépítésű kategória távol áll tőlük – ismertette Benedikt Károly. Az igazi különlegességekre azonban ártól függetlenül a tótól délre is van igény – tette hozzá.

Ami a tó két partjának piacán egyaránt közös, hogy a kereslet az olcsóbb, de lehetőség szerint téliesített nyaralókra összpontosul mind az északi, mind a déli parton, amelyek alkalmasak arra, hogy tulajdonosuk huzamosabb ideig élvezhesse a tó közelségét. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy inkább olyan ingatlanokra irányul a keresés, amelyeken nem kell nagyobb felújítást végezni. Mind az északi, mind a déli parton érdeklődők zöme általában a választott ingatlantól száz kilométeres távolságban éli mindennapjait, így egy nagyobb felújítási munkába maximum saját szakmai csapattal vágnak bele, hiszen a tó környékén nagyon nehéz megfelelően dolgozó és észszerű időn belül elérhető szakmunkást találni, így inkább többet fizetnek a vevők egy kész ingatlanért, csak ne kelljen a munkálatokkal bajlódni – emelte ki az elemzési vezető.

Az energetikai besorolás kiemelt szempont lett, az ártárgyalások során sok esetben ezzel érvelnek a vevők és az eladók is apránként kezdik elfogadni, hogy a felújítás, modernizálás költségének legalább egy részét érdemes elengedniük az alkufolyamat során a sikeres értékesítés érdekében.

Borítókép: Veszprém vármegye és maga a város is népszerű, rézben a tó, részben a térségi beruházások miatt (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)