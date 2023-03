Meghalhatott egy titokzatos milliárdos, és senki nem tud róla

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának számláján hétmilliárd dolláros tétel jelent meg február végén a hagyatékozási és ajándékozási adók kategóriában. A Quartz beszámolója szerint ez az összeg legalább 2005 óta a legmagasabb. Nem lehetetlen, hogy aznap több jelentős, de egymástól független befizetés történt, de ennek igen csekély a valószínűsége. A minisztérium a szabályok szerint nem közölt részleteket az összeg forrásáról.

Az Egyesült Államokban hivatalosan negyven százalék az örökösödési adó, de magánszemélyek számára több lehetőség is van ennek csökkentésére.

A február végén érkezett összeg eredete akár örökre rejtély maradhat, de szóba jöhet néhány elképzelhető magyarázat.

Gabriel Zucman, a Berkeley Egyetem közgazdászprofesszora szerint négy forgatókönyv lehetséges.

Az egyik szerint meghalhatott egy milliárdos, aki valamiért lemaradt minden listáról, ami a milliárdos magánszemélyeket tartalmazza. Elképzelhető az is, hogy valaki ajándékozott egy nagy összeget. A harmadik forgatókönyv, hogy most fizették be vagy hajtották be az örökösödési adót egy milliárdos után, aki évekkel korábban hunyt el. Az is lehet, hogy valaki elvált egy nem amerikai állampolgár házastársától, és a vagyon felosztása után adóznia kellett a rá eső összeg után.

Egyes feltételezések szerint nem kizárt, hogy a befizetés a 2021 januárjában meghalt Sheldon Adelson hagyatékához kapcsolódik. A kaszinómágnás vagyonát 35 milliárd dollárra teszik, ami reális nagyságrend egy ekkora összegű adóbefizetéshez viszonyítva – olvasható az Origó cikkében.

